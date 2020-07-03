台灣解封也應超前？沈富雄揭「2問題點」：對4產業很致命

近日歐盟公布的「安全國家」旅客入境名單，並未包含台灣。對此，前立委沈富雄今(3)日指出，台灣解封也應「超前」，被迫「跟進」恐將致命，並提出兩問題點，還指出若照目前作法，「4個產業」恐怕要窒息到明年第2季，明年底前集體陣亡。
沈富雄指出，全球疫情仍嚴峻，同時邊境解封的壓力日增，台灣在「平等互惠」的原則下顯得舉步維艱、進退失據，他列出兩問題點，希望大家能從不同的角度好好思考一遍：
一、在「平等互惠」的大帽子下，是不是「人進來」比「人出去」重要？沈富雄認為，「人出去」實質是「入超」、是虧本的，只幫了旅行社；不過「人進來」就不同了，這一點連前高雄市長韓國瑜也知道。
二、以目前國內疫情零確診，國境防疫又成績斐然，沈富雄就直言，請問憑這樣的本事，我們是應該有信心讓「人進來」，還是守身如玉，自絶於世界？目前對來台旅客最寬容的國家(或地區)的短期商務客，包括紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹、柬埔寨、寮國，可以說除紐、泰兩國及香港一地外，其餘均無足輕重，可有可無。
沈富雄也認為，台灣對第一類「低風險」國家的旅客，其入境規定「實在太苛了」，讓人望而卻步，十天內僅12人來台，其中僅香港5人符合第一類；他也認為流程可簡化為「入境時全面PCR快篩」→(呈陰性)→「強制戴口罩14天無需隔離」。
沈富雄也憂心，依目前台灣的做法，航空業、大型旅館業、餐飲業、精品業、免稅店，恐怕要窒息到明年第2季，明年底前集體陣亡。以我們的能耐，解封也應「超前」，被迫「跟進」，不僅窩囊，而且致命。（編輯：潘毅）
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