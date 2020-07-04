指考第二天　8縣市高溫飆36度　注意午後山區雷陣雨

大學指考第二天，受到太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局今（4）日表示，各地大多為多雲到晴的天氣，其中包括台北市、新北市、南投縣等8縣市將出現36度以上高溫，上午中南部地區有零星短暫陣雨，東北部、大台北地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨，別忘注意多補充水份及防曬，並攜帶雨具備用。氣象局指出，今、明2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，各地天氣較為炎熱，今日中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，台北市及新北市地區，彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，也有出現36度以上高機可能，外出應留意防曬並多補充水份。不過，今日上午中南部地區有零星短暫陣雨，東北部、大台北地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨，氣象局也特別提醒考生注意多補充水份，攜帶雨具備用。在空氣品質部分，根據環保署空氣品質預報資訊，今日環境風場為偏南風，各地擴散條件普遍良好；午後北部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升；彰化大城地區因風速較強，可能引發河川揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖多為「良好」等級，午後北部局部地區及彰化大城地區可能達普通等級。