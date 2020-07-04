變頻冷氣爽吹整天不用關？內行揭「真實電費」：真的可以

▲一名網友在 PTT 八卦版表示，變頻冷氣號稱很省電，疑惑表示「變頻冷氣不用關嗎？」貼文立刻引發熱議，釣出許多過來人揭「真實電費」。（圖／翻攝自 PTT ）

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。近日，一名網友在 PTT 八卦版表示，變頻冷氣號稱很省電，疑惑表示「變頻冷氣不用關嗎？」貼文立刻引發熱議，釣出許多過來人揭「真實電費」，直呼「真的可以！」原 PO 表示，現在進入夏季，天氣相當悶熱，在家時冷氣一開就是好幾小時，提到以前舊式冷氣不敢吹太久，因為怕太耗電，不禁疑惑詢問廣大鄉民「現在換了變頻冷氣，是不是從回家到隔天早上都不用關了啊？」驚恐的說「很怕電費爆掉欸！」貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多使用變頻冷氣的網友分享「真的可以，一個月不會超過三千」、「短時間要再開啟就不建議關了，開開關關會耗電」、「我就是啊，一個月不會超過 1500 」、「電費 1750 ，小套房，結論是不用關」、「變頻很省電，客廳 6kw 一天運轉耗 7.5 度電，一個月是 225 度電」、「我每天都這樣開，上兩個月電費才 1200 多，含電熱水器冰箱等一堆家電」。對此，其他網友紛紛表示「你連吹一個月試試啊，下次就知道要不要關了」、「我從安裝完冷氣就沒關過了」、「出門五小時內我都不會關」、「看你開幾度」。（編輯：賴詠璿）