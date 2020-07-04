越南擬重啟國際航班！優先名單有台灣　「一條件」掀論戰

新冠肺炎疫情全球延燒，雖然台灣及部分國家疫情趨緩逐步解封，但全世界多國確診人數仍在攀升。對此，疫情受到控制的越南目前全境確診人數僅 355 例、無人死亡，擬在 7 月底重新開放國際航班，其中「優先名單」出現台灣，引發許多台人熱議。
根據越南國營越通社（ Vietnam News Agency ）3 日報導，某匿名交通部官員表示將重啟國際航班，並公布優先開放國家名單，其中包含台灣、日本、南韓、中國大陸，還有部分疫情已經受到控制的東南亞國家。
不過，越南民航局長丁越勝（ Dinh Viet Thang ）指出，雖然重啟國際航班，乘客仍需待在獲准復航的國家或地區，不得少於連續 30 日，並於搭乘航班前 3 日發放檢疫合格證書才能搭機，抵達越南後也須受檢，由航空公司支付這筆費用，但入境後需自費至指定地點隔離 14 日。
消息曝光之後立刻被轉貼至 PTT ，「入境仍需隔離」條件引發台人看法兩極，紛紛回應「越南雖然防疫手段粗暴，但是有效，所以我覺得還 OK 」、「推開放台灣」、「也有中國跟日本，這是在保護台灣還是在害」、「還要隔離 14 天，誰會去啊」、「隔離 14 天叫開放？」「不用了謝謝」、「要隔離 14 天啊」。（編輯：賴詠璿）
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