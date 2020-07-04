復仇者系列電影強力放送　花火節漫威露天影院開播

好康報給你知道！澎湖縣政府為打造「正港的」漫威英雄之夜，將在花火節期間推出露天電影院，預計7月13日開始有六場次播放漫威系列電影，屆時現場近萬人在觀音亭的星空海岸邊欣賞500吋大型螢幕的漫威系列電影，欣賞精彩的漫威主題無人機科技燈光秀和煙火演出，將成為澎湖國際海上花火節最經典的畫面之一。



▲除了有漫威主題專場、無人機科技燈光秀、花火漫威系列文創商品，每樣商品都是經迪士尼公司正版授權，讓花火節為演先轟動。（圖／澎湖縣政府提供） 澎湖國際海上花火節特別與國際知名的迪士尼公司合作，推出受到年輕人喜愛的漫威英雄主題行銷計畫，除了有漫威主題專場、無人機科技燈光秀、花火漫威系列文創商品，每樣商品都是經迪士尼公司正版授權，讓花火節為演先轟動，成為今年暑假最熱門的焦點。





澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節難得與跨國影視媒體產業華特迪士尼合作，縣府也積極善用當紅影視元素資源，期望打造不同以往的活動效果，今年將配合花火節期間六場漫威主題之夜推出漫威露天電影院，對於花火節來說前所未有，但使用大型演唱會等級舞台音響以及500吋螢幕觀看漫威電影，期望震撼的聲光效果可以提供現場民眾更好的體驗。



▲漫威主題露天電影院播放時間為7/13、7/20、7/27、8/3、8/10、8/27等六場，內容有超熱門的《復仇者聯盟》系列電影。（圖／澎湖縣政府提供） 這次漫威主題露天電影院播放電影時間分別為7/13、7/20、7/27、8/3、8/10、8/27等六場，期間預計自6點或6點半（視電影長度決定開始播放時間）到9點之間在觀音亭園區播放漫威系列電影，播放內容有超熱門的《復仇者聯盟》系列、《美國隊長3》還有《星際異攻隊2》等影史票房長紅巨作，在花火節現場為民眾隆重呈現，民眾可攜帶美食飲料入場席地而坐，欣賞電影節目，活動現場都備有足夠垃圾桶，民眾離場時務必協助主辦單位維持活動場地清潔。



