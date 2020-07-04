指考數乙「傳染病再生數」入題　教師評難易適中

大學指考進入第2天，繼自然科3科皆考武漢肺炎，今（4）日上午考數學乙科，考題出現「傳染病再生數」，要考生透過數學模式，估算感染人數等說明，台北市高中數學科教師群認為題目敘述與往年類似，有融入生活情境的數學素養題目，整體難易度適中，若觀念清楚則容易作答。中華民國全國教師會也表示，試題敘述平易近人，但解題方式多層次，相較去年略難。針對109學年度大學指定科目考試數學乙試題，台北市高中數學科教師群分析，今年試題含括數乙三顆星的所有範圍，題目敘述與往年類似，有融入生活情境的數學素養題目，例如非選一，題目文字敘述的量適中，而著重於數學觀念的理解與生活應用，試題難易適中，題幹明確，能引導正常教學，而不以死背公式來代替學習，若觀念清楚則容易作答，整體而言難易度適中，有助於教學正常化，希望大考中心能繼續維持。中華民國全國教師會認為整份試題命題符合課綱，題目題幹完整、敘述清晰，試題閱讀較過往容易理解，試題不需複雜的計算，能透過圖像轉譯成符號操作的學生將更容易作答，難度適中。此外，部分題目為課本或模擬考常見的題型，如單選2排列組合題、多選第6題機率題、選填B隨機變數等題目，同時試題結合時事，如非選一為傳染病的素養題。至於這次試題對對教師教學可能的影響，全國教師會表示重視圖形與符號概念的轉換，複雜計算部分較少，重視基本概念的教學，回歸課綱精神及核心概念。對學生學習可能的影響，全國教師會覺得除生活情境題較往年更容易閱讀，並多學習將題目轉譯成數學概念，穩健學習基本概念，上課專注即可掌握關鍵內容，在數學的學習上，宜多嘗試與探究不同表徵之間的轉換。在非選題部分，非選一結合時事，提供數學模型讓學生更有方向作答，而非選二循序漸進的引導學生作答，對於數乙考生，此題向量的比重略多，建議斟酌考量。