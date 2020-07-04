國文指考新冠肺炎、朱熹看疫情入題　文言文占比達6成

大學指考今（4）日第二天，有關109學年度大學指定科目考試國文科也結合時事題，包括新冠肺炎、長照，甚至引用朱熹文章對疾疫的看法，討論疾疫流行時，是否貼身照顧家人、人人都會被感染等議題。台北市高中國文科教師群覺得試題設計用心且有深度，文言文比例提高達6成，文學性文本稍降，選項設計有誘答性，以課文為基礎的學術導向素養題變多，文化教材考題較以往靈活。中華民國全國教師會認為，整體而言試題屬於中間偏難，又較前兩年稍難。針對這次指考國文命題特點，台北市高中國文科教師群分析，在試算取材與設計方面，今年文言文與白話文配分比例，約為6比4，閱讀理解題型約占全卷76%，依然未見字音題、未直接取材新詩、現代小說。不過，這次試題有8大特色，國文科教師群分析包括知性題與感性題並重，文言文相關題組增加；複合式題型變多；以課文為基礎的學術導向素養題變多；文化教材考題較以往靈活；回答閱讀題組需兼備基本與高層次理解能力；文法題稍增；具有時事題亮點；試題統合運用，兼顧能力導向與素養導向。這次國文科試題也具時事題亮點，國文科教師群指出，試算除提及新冠肺炎流行，民眾不明就裡搶購口罩與民生用品，政府呼籲切勿輕信留言蜚語，甚至引用朱熹文章對疾疫的看法，討論疾疫流行時，是否貼身照顧家人、人人都會被感染等議題，還有討論新冠肺炎流行時，企業倫理與照顧員工之間的兩難。另有試題提到長照議題考察整合應用能力，考生必須應用學習內容。全教會則認為這次指考國文科取材用心，多方設計，結合多元能力的應用，整體而言試題屬於中間偏難，又較前兩年稍難，而題組對舉已成為趨勢，如從第8題到第34題，以及41、42題均屬之，占62%，另部分試題針對時事設計,如第1、18、19等題，而情境式的閱讀題組，如20~23題，扣合文本與生活情境，創意有設計題目如10、11、32、38、41、42等題，稍具考古色彩試題，如38題的寫作筆法、40題的倒裝運用。