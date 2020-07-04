A330落地驚魂　張國煒籲查明前應禁飛松機

日前1架國籍航空公司A330機型降落松山機場時，發生飛控主電腦 1 、 2 、 3 號系統、發動機反推力系統及自動剎車系統均失效事件，引發台灣航空界高度關注，雖然目前該事件發生原因尚在調查釐清，不過，星宇航空董事長張國煒日前在臉書留言表示，當時飛機若載滿旅客就「死定了」，而且在查明原因前，A330應先禁飛松山機場。據了解，該航班為6月14日華航CI202浦東－松山航班，機身編號B-18302，當時機上有約80名乘客及機組員。根據民航局公告內容顯示，在雨天濕滑跑道降落階段，當主輪已觸地、反推力準備啟用過程中，駕駛員發現飛控主電腦 1 、 2 、 3 號系統同時失效、發動機反推力系統、自動剎車系統及減速板均失效，導致飛機減速異常，隨即以人工剎車進行減速，飛機最後安全停於跑道末端之前，駕駛員為安全考量，請求拖車拖離跑道。對於松山機場發生全球首起、空中巴士A330落地減速過程中三套電腦全失效事件，星宇航空董事長張國煒在他人臉書也留言提出看法，如果當時飛機載滿旅客就死定了，而星宇航空公關長聶國維也證實張國煒確實有在他人臉書表達相關看法，但他是「機長」身分有感而發，提醒大家注意，並希望在查明原因前，應先讓A330停飛松山機場。