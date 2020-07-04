達利屋網紅據點拆除　澎縣府許智富鐵腕作風民眾肯定

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▲這座危樓已經出現鋼筋外露、水泥剝落情形，因此建設處長許智富以安全第一為由雇工拆除，網紅景點正式走入歷史。（圖／記者張塵攝，2020.07.04）

▲許智富說政府單位必須排除有危害人民之環境，以免好奇遊客闖入造成危險，維護居民與遊客安全是政府之責，希望遊客在旅遊之餘仍能注意自身安全。（圖／澎湖縣政府提供）

▲旅居台灣的畫家呂國正雖然不勝唏噓，但他點出後寮天堂路也有安全隱患，有關單位要及早因應管裡。（圖／翻攝自臉書）

位在澎湖青灣仙人掌公園斜對面，有一座臨海的廢棄建築，它原國軍特戰訓練遺留的設施，因年久主體建物變成危樓，澎湖縣政府曾於2016年7月6日公告為危險建築物，不過縣府每年違章建築物拆除費用僅有60萬元，一直無法將其列入拆除建設處長許智富因為擔心觀光季到來，許多遊客、網紅不顧自身危險進入，因此決心雇工拆除。「達利屋」位在澎201號縣道青灣路段的一處海岸邊，這幾年在台灣網紅與電視節目爭相報導之下，成為拍照打卡的熱門景點，不過這座2層樓的水泥建築，已經出現鋼筋外露、水泥剝落情形，早已被縣府列入危險建築，因此建設處長許智富以安全第一為由雇工拆除，網紅景點正式走入歷史。據附近居民表示，「達利屋」原本是「國軍軍事技能訓練場」，以前有一鋼索橫跨連結，好像現今突擊吊橋，起點在這棟建築、終點則是海上，當年澎湖的海龍蛙人部隊進駐時，以高空快速滑降至指定點，迅速狙殺敵人並訓練軍人的膽識。許智富表示，近期有大量觀光客湧入澎湖觀光，其中有些是慕名「秘境景點」而來，但有些秘境算是有潛在危險性，基於政府單位必須排除有危害人民之環境，今日會請廠商進行拆除完成，以免好奇遊客闖入造成危險，維護居民與遊客安全是政府之責，希望遊客在旅遊之餘仍能注意自身安全。澎湖沿著菊島旅遊資訊網站長高一筆也馬上發文呼應，他說「拆得合情合理且理所當然，我一直主張政府不應該附和，某些罔顧公共安全與大眾利益的網紅與網美文化」，而旅居台灣的畫家呂國正雖然不勝唏噓，但他點出後寮天堂路也有安全隱患，有關單位要及早因應管裡。