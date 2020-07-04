張國煒籲A330應先禁飛松機　民航局5點回應

針對國籍航空一架空中巴士A330機型班機在松山機場落地時，發生三套飛控主電腦系統全數失效事件，星宇航空董事長張國煒在臉書留言表示，在查明原因前A330應該禁飛松山機場。對此，交通部民航局今（4）日則是5點回應，民航局發布的飛安公告，已要求機師評估降落相關條件，降低風險，並強調事件發生詳細原因仍在調查中，希望各界均能以最嚴謹的態度看待飛航安全。民航局指出，飛機落地所需的跑道長度，與飛機落地前的重量、跑道乾濕、風速、天氣能見度都有關，重量包括載客數、行李、貨運及剩餘油料等，而松山機場跑道長度約8500英呎，A330飛機即使滿載，亦可順利降落。至於航機降落時，若遇雷雨、大側風、大雨造成的跑道積水或能見度不佳等不良天氣條件，即使計算出航機載重的跑道長度符合，駕駛員亦應考量操作安全裕度，決定是否轉降備用機場，而相關要求，駕駛員訓練過程均反覆操作。此外，飛機均裝置有手動煞車系統，電腦系統自動剎車及反推力器是協助駕駛員能更縮減煞車距離。同時，民航局發出的飛安公告中，已要求航空公司在A330機型航機派遣前，如目的地機場預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能的因應措施。而駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前的落地性能計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機的距離列入，如有落地距離不足疑慮，應考慮轉降其他備用機場。換句話說，民航局發布的飛安公告，已經要求機師評估降落相關條件，降低風險。