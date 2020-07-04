不禮讓救護車擦撞！運匠狠嗆「人死我負責」　害80歲嬤亡

▲因為救護車與計程車擦撞，導致80歲阿嬤送醫時間延遲10多分鐘。（圖／翻攝youtube）

為了讓救護車盡快將患者送到醫院救治，大多數用路人見狀都會熱心幫忙開道、禮讓。不過近期在南韓卻出現惡劣的計程車司機，不但不禮讓救護車導致擦撞，還堅持先解決行車糾紛，讓車上80歲阿嬤的送醫時間被延遲10多分鐘。最終阿嬤在四小時之後宣告不治，當時的行車畫面與完整過程曝光後，掀起南韓輿論撻伐。據南韓《朝鮮日報》報導，這起輕微擦撞交通事故發生於6月8日，當時80歲的阿嬤因為呼吸微弱、感到疼痛，於是呼叫民間救護車，由媳婦代為同行。不料救護車在路途中變換車道時，不慎與後方一輛計程車發生擦撞，運匠不滿下車理論，並堅持先解決行車糾紛不讓救護車離開，要求呼叫另一台救護車來移送患者。車上陪同者媳婦著急向運匠求情，強調車上的母親是緊急病患，希望能先讓救護車到達醫院，之後再解決行車糾紛；然而計程車司機卻狠嗆：「撥打119呼叫另外一台救護車吧，至少先處理完行車糾紛再走啊！人死了我負責嘛，妳以為我沒開過救護車嗎？又不是移送緊急病患，憑什麼鳴笛啊？要不要我順便到區公所投訴啊？」然而另一輛計程車在 9 分鐘後才到達，算上轉移患者的時間，已經延遲送醫10多分鐘，車上80歲阿嬤，也在四小時後宣告不治。這樣的結局也讓家屬非常不滿，患者46歲兒子氣憤地說，「目前正等待法律的制裁，但似乎只能以《妨害業務罪》來追究計程車司機的責任，罰則非常輕微，希望能重罰惡意阻攔救護車的計程車司機」；他們也將當天行車紀錄器與過程公開貼上網，並在青瓦台官網連署，目前已超過43萬人響應。南韓江東警察署針對整起事件則回應，「目前仍處於搜查階段」。（編輯：潘毅）