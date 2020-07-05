「偽出國」商機！虎航首飛松山澎湖搶食花火節市場

▲執飛國際航線的台灣虎航吸引了不少航空迷到現場搭乘，甚至有旅客採一日來回的方式，就只為了要搶搭台灣虎航的班機，過過「偽出國」的乾癮。。（圖／記者張塵攝，2020.07.05）

▲旅遊處長陳美齡代表賴峰偉縣長，親手將禮品送到每一位客人的手中，以誠摯的心歡迎來澎湖觀光的遊客。（圖／記者張塵攝，2020.07.05）

▲台灣虎航A320航機加入離島營運後，希望能提供飛往離島最密集便捷的航班，感受澎湖花火節的繽紛與碧海藍天。。（圖／澎湖縣政府提供）

看好暑假旺季離島澎湖旅遊的市場需求，華信航空向台灣虎航濕租A320空中巴士客機3架，並於5日起開始執行華信航空班號部分由松山飛往澎湖航班。上午7:00由台灣虎航AE2361由松山機場起飛，搭載180名首航旅客，48分鐘之後順利降落離島澎湖機場，航空站並準備噴水車歡迎虎航首次蒞臨，澎湖縣政府旅遊處陳美齡處長、議員蘇陳綉色等人在入境大廰，一一致贈澎湖的伴手禮，並與搭乘首發航班的旅客開心合影，一同見證這歷史性的時刻。新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，民眾想出遊的心蠢蠢欲動，在交通部觀光局推動「安心旅遊」補助政策之後，國內旅遊出現爆發式的成長，尤其澎湖擁有世界級的海島度假資源，成為暑假最夯的旅遊勝地；一向僅執飛國際航線的台灣虎航，今日首度執行華信航空國內航線的任務，也吸引了不少航空迷到現場搭乘，甚至有旅客採一日來回的方式，就只為了要搶搭台灣虎航的班機，過過「偽出國」的乾癮。第一班首航班機的180個座位客滿，有旅客一登機就大呼「我好想出國」，為慶祝華信航空與台灣虎航首度攜手合作，所有搭乘首班航班的旅客，皆可獲得精心設計的限定首航明信片乙份。澎湖縣政府在機場入境大廳，以代表澎湖意象4個公仔娃娃歡迎手航貴賓，並致贈首航班機每位旅客一份在地特色黑糖糕、蘆薈面膜等伴手禮，旅遊處長陳美齡代表賴峰偉縣長，親手將禮品送到每一位客人的手中，以誠摯的心歡迎來澎湖觀光的遊客。陳美齡表示，澎湖縣政府在此熱情歡迎大家搭乘虎航班機，蒞臨世界最美麗海灣澎湖，盡情享受澎湖美麗的風光水色，品嘗肥美鮮甜的海鮮，感受離島民眾熱情的人情味；台灣虎航A320航機加入離島營運後，希望能提供飛往離島最密集便捷的航班，讓旅客感受澎湖花火節的繽紛與碧海藍天。