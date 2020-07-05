新北衛生局員工生前疑遭性侵墜樓　侯友宜：速查真相

3號晚間新北市衛生局一名30歲林姓女約聘人員下午5時左右突然失蹤，同事在找不到人的情況下報警尋求協助，警方在大樓內遍尋不著，不料在深夜11時左右，林女突然從頂樓墜落，當場無生命跡象；至於墜樓原因，警方正在釐清當中。





對此，侯友宜今（5）日上午出席二重公園暨地下停車場啟用典禮，會後針對此案表示，此事令人非常遺憾，「同仁採取這些行為，我們很痛心、難過」，已責令警察單位快速釐清事實真相，一切靜待司法警察調查的更完整、更明確，給被害者家屬交代。





走上絕路之前，林女曾經在臉書發文，除遭到強暴之外，也指控男子對她凌虐，身體就像玩偶一樣，被人盡情的推打拖拉。





林女說，她過了好長一段生不如死的日子，要眼睜睜看著他在人前跟別人曬恩愛，人後各種的對她好向她賠罪，「我好像他眷養的狗，雖然他會想盡辦法擠出時間來找我，甚至向我周遭的好友宣示，他會好好愛護我對我負責，但罪惡感還有羞愧感每晚都在向我討債，而他卻躺在她的床上入眠」。



▲跳樓當天，林小姐在臉書控訴遭到強暴(圖/摘自林小姐臉書）



「我曾經問過他：『為什麼我每天過得那麼痛苦，你卻好像局外人』，他說，因為他愛我，心裡多痛苦都不會讓我知道，他的目的是與我一起安全下莊。」





林女控訴，日子久了，他極致的佔有欲開始發揮，只要跟男生聊天或吃飯就會發狂，從一開始的爭吵、威脅到最後的動手，渣男行徑一樣也沒少，她開始害怕單獨空間的相處，不管是在家裡還飯店，她的求救聲只會被他的手掌掩蓋，她的身體就像玩偶一樣，盡情的推打拖拉。





「能想像嗎，好不容易掙扎到房間門口開門爬出去，卻又硬生生的被人勾著脖子掩著嘴拖回房間，竟然在我的人生真實上演，後遺症是我沒有辦法再接受男生靠太近」；林女在臉書泣訴，男子說的這幾句話不斷不斷重複，「甚至到現在，我還會在一個不留神時閃過那些畫面，多痛苦就不說了，我依舊只要經過身心科門診或心理諮商所門口都會哭」。





「我當時為什麼會答應他不會講出去，並保持這種關係乖乖等他處理完？直到離開他後我開始閱讀《房思琪的初戀樂園》，才明白是因為這件事太髒了，社會對性的禁忌感太方便了，強暴一個女生，全世界都覺得是她自己的錯」。



