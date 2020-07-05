白沙屯解封進香／辛苦了！兩區警察換防　列隊敬拜媽祖

▲大甲區警察完成護送任務後敬拜媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲台中清水區警察接下護送任務。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖與山邊媽祖共乘的「粉紅超跑」於今（5）日凌晨02點15分準時自白沙屯拱天宮起駕出發前往北港進香，並於早上約10點20分進入台中大甲市區，隨香的香燈腳和大甲在地信眾都期盼著白沙屯媽祖與山邊媽祖能造訪大甲鎮瀾宮大甲媽祖。兩位媽祖興許是聽到了信眾的期盼，在中午停駕約四小時後，在下午三點準時起駕後，就一路直驅到大甲鎮瀾宮，不只是廟埕，就連鎮瀾宮外圍道路都擠滿了信眾，大家都希望能親眼目睹三位媽祖的相會。停留約15分鐘後，「粉紅超跑」再次起駕出發趕路，在過了大甲溪橋後，只見粉紅超跑的速度慢了下來，原來是過了大甲溪橋後，護送轎班隊伍的警察將由大甲區的警察交棒給清水區的警察。兩位媽祖特別停下腳步接受警察們的敬拜，大甲區負責護送媽祖的警察們在轎前列隊，雙手合十感謝媽祖賜福，並祝福媽祖接下來幾天一路平安快樂。緊接在大甲區警察後方的是台中清水區的警察，接下護送媽祖隊伍的神聖任務前，眾人先在媽祖轎前列隊敬拜媽祖，希望媽祖能庇佑活動一切順利平安。其實，除了廟方和轎班人員外，進香路程上的警察們也扮演了相當重要的角色，除了要排解突發狀況，還要維護秩序、避免衝突，跟著粉紅超跑大步向前邁進，警察真的辛苦了！相信白沙屯媽祖和山邊媽祖一定也是相當體恤警察的辛勞付出，並且疼惜警察，才會為了警察們停下腳步。（編輯：連宜方）