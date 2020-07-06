英擬發消費券！「金額曝光」台人看傻：Taiwan can help

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府推出「振興三倍券」紓困方案；而不僅台灣，傳英國財政大臣蘇納克（ Rishi Sunak ）也正在擬訂對全民發放消費券，協助受到疫情衝擊的產業，其金額曝光更是掀起台灣網友熱議。
根據英國《衛報》（ The Guardian ）報導，因為疫情許多產業受到經濟影響，英國財政大臣蘇納克也正在計畫將對人民發放消費券，振興餐飲和實體零售業的經濟，該計畫由英國智庫決議基金會（ Resolution Foundation ）研議後提出，並正與英國財政部進行相關討論。
至於消費券的金額，報導提到成人可領 500 英鎊（折合新台幣約 1 萬 8400 元）；兒童也可領 250 英鎊（折合新台幣約 9200 元），不過該消費券暫定無法使用於網路購物，時效為一年。此外，《路透社》指出，蘇納克可能於幾天後宣布英國政府的提振就業方案，同時宣布振興經濟計畫。
相關消息立刻被轉貼至 PTT 引發討論，台灣網友紛紛回應「羨慕」、「反觀台灣人民還要花錢買」、「 3 千輸了」、「大你 9 倍」；不過，也有網友認為「連三倍券模式都想不出來，明明有機會可以變成 54000 元產值的」、「 Taiwan can help！外交部快發函過去給英國政府，這麼好的振興方法不能只有台灣知道」、「欸，英國物價聽說蠻高的」、「英國經濟學家超弱」。（編輯：賴詠璿）
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