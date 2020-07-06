女員工生前遭性侵威脅致墜樓亡？新北衛生局：盼釐清真相

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，而死者曾在臉書控訴一名長照機構執行長對她「暴力、性侵，強逼交往」；新北衛生局長陳潤秋今（6）日回應，目前全案已進入偵查階段，詳細部分不能多做說明，也希望檢方盡速釐清。
據了解，林女2年前在一家長照機構服務，期間與已婚執行長發生畸戀，在轉任新北市衛生局後，仍與執行長更密切往來，導致遭執行長妻子發現後提告妨害家庭，並揚言要她身敗名裂﹔此外，林女據傳也與衛生局內一名已婚男同事有曖昧，因此局裡主管3日對她進行約談，林女瞬間崩潰，3日深夜即墜樓身亡。
林女生前在臉書留言指控遭人性侵，並寫下「他宿醉強暴了我」，並指為了這件事「不知道哭過幾回」，還說自己「過了好長一段生不如死的日子」，哀傷的說自己「好像他眷養的狗」，內容中還寫道該前執行長還對她威脅、動手，事後卻又下跪、道歉「渣男行徑他一樣沒缺少。」全案猶如「房思琪事件」翻版。
陳潤秋表示，發生這件事情真的非常難過與不捨，這整件事情已經進入檢調偵辦，相關資料交給檢調單位，希望檢調單位盡快把真相釐清，給當事人、當事人家屬真相；林女在衛生局任職約2年時間，平常工作很認真，相處沒有問題，工作表現沒有異狀，市長侯友宜也指示，全力把真相查出來。
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