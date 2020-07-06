台博館鐵道部園區開幕　找回台灣現代化歷史記憶

▲國立台灣博物館鐵道部園區由台灣博物館負責修復與再利用為博物館，將於明（7）日正式對外開放參觀。（圖／文化部提供）

國立台灣博物館鐵道部園區由台灣博物館負責修復與再利用為博物館，將於明（7）日正式對外開放參觀。今（6）日總統蔡英文、交通部長林佳龍與文化部長李永得也共同到場參與開幕典禮，李永得表示，鐵道的建設是台灣現代化相當重要的措施，也是台灣人共同的記憶。鐵道部園區內的古蹟本體包含鐵道部廳舍、八角樓、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心等6座建物，園區內另有市定古蹟「清代機器局遺構」的東側圍牆及石板道，為臺博系統中面積規模、建物數量最多的館舍。鐵道部園區以「現代性」為展示定位，除策劃結合園區歷史背景與古蹟建築脈絡的「鐵道文化常設展」及「園區歷史暨古蹟修復常設展外」，也針對親子觀眾策劃「蒸汽夢工廠」兒童展。開幕首檔特展，特別策劃「異論現代：1935台灣博覽會」及「台灣鐵道旅館」二檔特展，帶領觀眾重返「始政四十周年記念台灣博覽會」，探索當時人們如何回應現代體制，並邀請觀眾體驗1908年因應縱貫線鐵路開通而建造的台灣第一座西式旅館「台灣鐵道旅館」，認識台灣現代性發展的軌跡。李永得指出，鐵道部園區是台灣在清領時期第一個工業園區，是帶動台灣整個現代化，啟動現代文明的發展非常重要的一個地方，是非常豐厚的文化資產，所以鐵道博物館現在還在籌建當中，可是這個館已經先成立了，所以在這個館大家可以看到鐵道在臺灣，過去從清領時期、日治時期、到民國時期，發展的各個不同階段的歷史，李永得說明，鐵道部規劃的不但是對台灣鐵路發展的歷史，有一個早期莒光號半節可以上去體驗、可以聽到火車的聲音，這對台灣很多民眾來講應該非常有感覺，在主建築後面有一個專門為兒童設計的設施，既可以體驗鐵道的文化，同時也可以遊樂，包含坐小火車，還有電腦遊戲，小朋友在遊戲當中了解火車，大人可以仔細慢慢觀賞各個常設展或特展。台博館表示，近年來台博館致力推行「台灣博物館系統」，以台博館本館座居台北城東西主軸與南北次軸交叉點為起點，規劃串連「古生物館」、「南門館」，配合各館舍建築的歷史脈絡，重新再利用與活化古蹟建築，讓觀眾見證台灣自然史、產業史與近代人文歷史的發展，呈現豐富的生物多樣性和文化多元化，以現代性、永續性、文化傳承與創新為核心精神。