游錫堃喊「中醫改台醫」　中醫師公會全聯會急發聲明切割

立法院長游錫堃昨（5）天出席，「第十二屆台北國際中醫藥學術論壇」，在大會開幕致詞時語出驚人，游錫坤提到中醫有百年歷史，而漢醫有千年歷史，他個人認為，如果傳到台灣能改叫「台醫、台藥」也很不錯，或者把中醫改成漢醫也無所謂。這樣的發言馬上引起網路論戰，不少網友酸說這神邏輯，去中化的太刻意、太多餘，就連前中醫師全聯會理事長陳旺全都點出，不反對改名為「台醫」，不過雖然對醫療實務沒影響，但衛生福利部的相關制度跟法規，是不是都要重新修正，而且改稱台醫、台藥，還要承受政治風險，萬一受到中國大陸的斷貨，目前台灣中藥材將會供不應求。中醫師全聯會理事長柯富揚，前一天還說：「這樣的名稱，在我們全國的中醫界，大家都很樂意而且是很快樂的，願意去接受這樣的名稱。」沒想到事隔一天，中醫師公會全國聯合會，今（6）天立刻發聲明稿緊急切割，強調「中醫、中藥是法定名稱且具有寶貴的歷史價值，本會工作重心在推動嘉惠台灣民眾之中醫藥政策，非與民眾健康福祉有關之任何議題均不予以討論」。聲明稿裡面提到，立法院院長游錫堃致詞提到，「中醫或可改名台（漢）醫、中藥或可改名台（漢）藥」等內容，並誤解本會立場，所以慎重發表這個聲明，也顯示中醫師公會全國聯合會緊急切割改名議題。