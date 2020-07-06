中捷綠線歷三任市長　盧秀燕：8月初勘、年底通車

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▲台中捷運綠線完成履勘後，年底就可通車(圖／柳榮俊翻攝2020.7.6)

台中市長盧秀燕今(6)日陪同市議實地考察台中捷運綠線北屯機廠，她化身「列車長」示範如何操作車廂內的控制台，即時與行控中心保持聯繫，維持穩定運行；盧秀燕表示，歷經三任市長興建，如今由她擔任市長時完工，預計8月初勘、年底通車，歡迎全台民眾到台中搭乘最新的捷運。台中市議會考察台中捷運機場營運準備情形，並實地現勘行控中心、北屯總站等，盧秀燕陪同視察，她笑說自己化身「捷運綠線第一位列車長」，實際解說捷運綠線特色，包含最吸睛的馬卡龍色系坐椅；她強調，捷運綠線舒適、方便、快速又沒有紅綠燈，且沿線經過許多市中心漂亮的公園，宛如在樹海上行走，通車後相信會相當受歡迎。市議員也對捷運綠線工程成果及營運準備情形給予肯定，感謝市府與捷運公司的努力與辛勞盧秀燕說，市府預計8月與北捷共同初勘，完成履勘後，年底就可通車，未來搭乘起跳價20元、每2公里增加5元。盧秀燕也說，捷運綠線還將延伸到大坑及彰化，可行性研究報告已於7月1日交通部審查後有條件通過，市府將加緊腳步修正，讓交通部確認後轉行政院審查，市府有信心今年底前核定。交通局指出，交通局正籌辦通車前各項準備作業，包含制定大眾捷運系統相關自治規則、調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位與停車格，以及規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等。此外，捷運藍線綜合規劃將於7月15、16日辦理公聽會；捷運橘線6月舉辦可行性研究說明會後，民眾建議都會如實納入報告書，修正完成後爭取議會同意，預計年底提送交通部審查。