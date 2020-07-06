春節後公司收入歸零　老牌旅行社宣布：員工只發基本工資

新冠肺炎疫情重創觀光業，繼日前五福旅行社宣布裁員後，國內老字號金龍旅遊也發出公告， 7 月起所有按照最低基本工資發放薪水，同時也歡迎員工提出留職停薪或離職申請，待未來旅遊市場恢復會，將視營運狀況優先給予補償或回聘。金龍旅遊董事長朱志光向全體員工發出公告，內容提到，全球新冠疫情尚在延燒，國境依然管控，觀光局仍限制出團，雖某些國家將陸續解封，但其中也未將台灣列入。縱使近期國旅爆發，但認真省思，全公司實難以單靠國旅的業務而支撐下去，如今觀光局 2.0 版的補助已屆，而 3.0 版只聞樓梯響，未見施行細則公告。公告指出，公司的運作在現況下，不得不採取相應對的措施，目的希能生存和永續。雖說減薪、裁員、留停等作為，同仁本不樂見，也絕非公司願意採行的方法，只是整體局勢不明，產業未來預期變化，而自從春節後至今，公司收入基本上是歸零的狀態，至今亦難有較明顯的改善，亦即淨流出大於淨流入甚多，且不成比例，故希大家能理解公司在經營上的困難之處。根據公告內容，金龍旅遊自 7 月起公司全員按最低基本工資發放，如不願簽定協議者，依相關規定辦理，個人法定年休假，須於 9 月底前休完。另外也歡迎員工提出留職停薪、離職的申請，假若將來旅遊市場全面恢復後，公司視營運情況給予補償或予以回聘。此外，金龍旅遊將進行組織重整，工作項目研商後，重新統籌分配；依法屆齡或年資足可退休者，可提出申請，或依相關規定辦理。