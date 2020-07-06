八寶冰配料必挑哪款？老饕曝「1靈魂組合」：夏天必吃阿

近日天氣連續飆高，全台各地暑氣蒸騰，還是吃冰消暑最過癮。不少民眾一講到夏日必吃的冰品，直覺想到的就是台灣最傳統又道地「八寶冰」，透心涼的台式剉冰加上任君挑選配料是台灣人的最愛，而對此，近日就有網友以「八寶冰最重要的配料是誰」為題詢問，掀起饕客們一波討論。

連日高溫引起眾人嘴饞想吃冰，而在 PTT 中就有網友討論「八寶冰配料」當中，誰才是不可或缺的配料，原 Po 就認為「芋圓」口感好，並將紅豆、珍珠、粉條等排列在其後，讓不少網友大大讚同原 Po 推薦的「靈魂組合」，表示夏天吃八寶冰最重要的就是這幾項配料還留言「真的很愛 QQ 的口感」、「夏天必吃欸」。

▲網友好奇八寶冰關鍵配料是誰。（圖／翻攝自 PTT ）

不過也有老饕指出，其實台式剉冰的關鍵在「冰和糖水」，除了冰塊要夠大夠滿外，糖水更是推薦「紅糖水」，還特別強調「千萬不要黑糖水」；此外八寶冰的配料也有其他饕客表示湯圓、煉乳、芋頭等都是必加的配料，還有網友留言「粉粿！冰冰涼涼又 Q 彈有夠讚」、「黑糖粿！沒人懂吃」。

事實上，現在台灣人心目中「古早味」的刨冰，其實是源自日治時代留下來的老式清冰，後來受到不少日本冰品的影響，選擇加上紅豆、花豆等配料，再搭配台灣特產的粉粿類甜品，漸漸形成充滿台灣代表性「俗又大碗」的八寶冰，從此讓不少民眾每到夏天就想來一碗，以填飽口舌之欲。（編輯：楊智傑）