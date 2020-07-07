NOW早報／英擬發消費券！金額曝全看傻：Taiwan can help

英擬發消費券！「金額曝光」台人看傻：Taiwan can help





因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府推出「振興三倍券」紓困方案；而不僅台灣，傳英國財政大臣蘇納克（ Rishi Sunak ）也正在擬訂對全民發放消費券，協助受到疫情衝擊的產業，其金額曝光更是掀起台灣網友熱議。





根據英國《衛報》（ The Guardian ）報導，因為疫情許多產業受到經濟影響，英國財政大臣蘇納克也正在計畫將對人民發放消費券，振興餐飲和實體零售業的經濟，該計畫由英國智庫決議基金會（ Resolution Foundation ）研議後提出，並正與英國財政部進行相關討論。





至於消費券的金額，報導提到成人可領 500 英鎊（折合新台幣約 1 萬 8400 元）；兒童也可領 250 英鎊（折合新台幣約 9200 元），不過該消費券暫定無法使用於網路購物，時效為一年。此外，《路透社》指出，蘇納克可能於幾天後宣布英國政府的提振就業方案，同時宣布振興經濟計畫。



相關消息立刻被轉貼至 PTT 引發討論，台灣網友紛紛回應「羨慕」、「反觀台灣人民還要花錢買」、「 3 千輸了」、「大你 9 倍」；不過，也有網友認為「連三倍券模式都想不出來，明明有機會可以變成 54000 元產值的」、「 Taiwan can help！外交部快發函過去給英國政府，這麼好的振興方法不能只有台灣知道」、「欸，英國物價聽說蠻高的」、「英國經濟學家超弱」。



▲台灣三倍券和消費券。（示意圖／行政院提供、PTT ） 今日天氣／全台高溫炎熱！溫度至少33度 午後留意雷雨





今（ 7 ）天依然高溫炎熱，潮濕西南風與陸風互相輻合，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後大台北、東北部及東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意短時強降雨及雷擊之可能，並有局部較大雨勢發生的機率；各地高溫約在 33 至 36 度，特別是大台北盆地、南投、宜蘭近山區或河谷及花蓮縱谷、台東地區有局部 36 度以上高溫發生的機率，外出應留意防曬並多補充水份；此外，北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風，應多加注意。





港國安法下「白紙抗爭」 黃之鋒：香港很像幾十年前台灣





前香港眾志秘書長黃之鋒 5 日透過 Facebook 發文，表示 6 日將因反送中運動期間包圍警察總部的案件出庭，周庭、香港眾志常委林朗彥兩人將一起出席聆訊。黃之鋒寫道，只希望能夠順利步出法庭，而近來他有感而發，現在的香港很像數十年前的台灣，當時台灣《懲治叛亂條例》、《刑法一百條》就如同今日香港國安法（港區國安法）。





黃之鋒在臉書指出，他近來有個感覺「香港現在的情況，很像時光倒流至數十年前台灣，面對如同《懲治叛亂條例》與《刑法100條》的 香港國安法，只望大家一切安好」並打氣，「不論本週未初選投票、繼續組織工會、黃色經濟圈，我從不輕看政權的打壓，但我更不願輕看香港人的勇氣智慧，總會在絕處逢生。」





《港區國安法》在 6 月 30 日晚間公布條文後，香港大律師公會發表聲明指多項條文與《基本法不符》。國安法上路後，七一大遊行期間，有民眾被警方查出藏有港獨旗幟、「光復香港」標語被捕，「光復香港、時代革命」的口號也恐怕觸法。1 日晚間有市民高舉白紙抗議，該民眾向香港媒體表示，因為不知道要舉什麼才不會犯法。後此事件引起關注，陸續有其他人相訪。大律師公會副主席葉巧琦 4 日指，如果藏有口號貼紙或旗幟，就等於有意圖分裂國家，法律詮釋會太闊。



有網友在連登論壇上討論示威舉白紙、白旗是不是能夠避免被捕，並在網路上發起今日（ 6 ）進行「白紙抗爭」，不揮舞旗幟，也不展示、不呼喊可能違反國安法的文宣或口號，不播放「反送中」代表歌曲「願榮光歸香港」。香港也有「黃店」（支持泛民主派）的店家擔憂觸犯國安法，以「空白連儂牆」代替。



▲香港眾志秘書長黃之鋒（圖／美聯社／達志影像）

被要求陪客戶吃飯唱歌 夏宇童超時工作卻沒加班費





衛視中文台《一袋女王》日前邀請夏宇童上節目分享，和親友工作到底「是福還是禍」的親身經歷。夏宇童曾去阿姨公司打工，當時說好一天做 5 小時的文書處理，到最後變成中午去陪客戶唱卡拉 OK，晚上陪客戶老婆、小孩吃飯的行程，整個 12 個小時，讓她好無奈。





夏宇童之前發片後有很長一段的空窗期，於是她當時到阿姨的公司打工，說好一天 5 個小時幫忙做文書處理整理資料，一開始都是中午過後 1 點到公司，但後來卻越來越早到，原因是阿姨的公司客戶很喜歡夏宇童，剛好公司裡有間卡拉 OK 可以唱歌，夏宇童就變成 11 點就要到公司陪阿姨的客戶唱卡拉 OK，而且還要載歌載舞逗客戶開心。有時晚上還要陪阿姨去跟客戶吃飯，由夏宇童負責陪客戶的老婆小孩玩，一整天工作下來就超過 12 個小時，而且完全沒有加班費，阿姨還覺得夏宇童只是去唱歌、跟小孩玩根本不是工作，讓夏宇相當無奈。





夏宇童進演藝圈前曾是模特兒，當時是媽媽在幫忙接工作。有次夏宇童拍外景拍了一整天，最後竟然只拿到 800 塊，原來是媽媽主動幫她降價，讓她很傻眼。還有一次曾有美食節目助理主持人的工作找上門，但媽媽竟然直接推掉，原因是她自己不喜歡夏天出外景，夏宇童知道後趕緊跟媽媽曉以大義。後來媽媽幫她接了一個外景客串演出的角色，好不容易夏宇童在海邊頂著大太陽拍完，其他藝人的經紀人、助理馬上撐著傘趕過來，孤身一人的夏宇童卻找了半天，才發現媽媽躲在遠遠的樹下撐傘、喝水，還對著夏宇童招手要她過去，讓熱到不行的夏宇童有苦說不清。



▲夏宇童分享和家人一起工作的無奈。（圖／衛視中文台）

還有機會中獎！威力彩連42摃 下期頭獎金額衝到14.6億元





威力彩頭獎又摃龜！威力彩昨（ 6 ）晚開獎，本期頭獎仍未開出，已連 42 槓，連摃期數為第三屆以來第 3 高，台灣彩券預估，下期頭獎累積金額預估上看 14.6 億元。





台灣彩券表示，下期（ 7 月 9 日）預估銷售 4.5 億元，頭獎累積金額上看 14.6 億元。如 1 注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第 6 高，第三屆以來第 10 高。



第 109000054 期的威力彩開出的第一區獎號 15、24、30、31、32、35，第二區為 08，累積獎金總額 14 億 2289 萬 5570元 。



▲威力彩已連 42 摃，下期（ 7 月 9 日）頭獎獎金上看 14.6 億元。（圖／NOWnews資料照）

1千萬買不起台北房？日人曝「合理價格」：台灣很病態





前（ 5 ）天有網友在 PTT 發文表示，他平常會看國外 youtuber 吹捧台灣，偶然看到一個日本人批評台灣房價病態，稅制如何不合理，沒權沒勢的平民只能為奴 30 年，幫銀行打工來買房，這讓他不禁直呼「聽到這個我實在太憤怒了，要怎麼反駁他？」





從影片可見，YouTuber「 Iku 老師」（ Ikulaoshi ）指出，在台灣一般的、小間的，很爛的房子也要 1000 萬台幣，不少台人都苦笑「 1000 萬也買不起」，Iku 老師坦言「笑不出來」，他覺得「真的很恐怖...」並認為，台灣房子的價值只有 200 萬到 300 萬而已，畢竟房子都舊舊的。





此外，Iku 老師更表示，日本大約只要 500 萬台幣就能買到房子，他認為，以台灣薪資來推算，台灣合理房價應該落在「 200 萬到 400 萬台幣」，貴一點的大概「 500 萬到 600 萬台幣」，如此一來，年輕夫妻才有機會實踐買房的夢想。





對此，網友則議論紛紛「無法反駁，就是不合理」、「台灣房價真的病態」、「真的不懂台灣房價到底在貴什麼？」「買不起房是自己不爭氣」、「日本房租也很變態阿」、「日本房價很貴，但是對租屋的保護比台灣好」、「日本持有成本比台灣貴太多了」、「日本整體房價是逐年緩降，日本一直是世界前幾大經濟體」。（編輯：許苡晴）



