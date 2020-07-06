吃壽司見巨鼠！店家「結帳後趕人」他氣歪：在我眼前跑欸

連鎖迴轉壽司店平價又美味，是不少台灣人愛去的日式餐廳，但近日就傳出連鎖壽司名店「壽司郎」在中和環球購物中心的分店有老鼠在輸送帶上狂奔的消息，沒想到當下店家處理的態度卻讓原 Po 傻眼，不禁擔心若是老鼠身上攜帶「漢他病毒」該怎麼辦，而對此業者事後也及時出面澄清事情始末，掀起眾人一番討論。

近日在 PTT 雙和版就有消費者爆料，自己在壽司郎中和環球店用餐時，驚見一隻長達 10 公分的灰色大老鼠，活生生的在他眼前的壽司輸送帶奔跑，讓他嚇得丟下手中筷子，沒想到向店家反映後，業者的處理策略卻是「各桌擊破」，要求客人買單結帳後離席，並請客人自己致電總公司客訴，甚至還繼續接待外頭排隊的民眾。

▲原 Po 發文敘述自己在壽司郎輸送帶看見「狂奔巨鼠」的事發經過與店家的處理態度。（圖／翻攝自 PTT ）

想起近日「漢他病毒」在國內出現的 7 例案件，也讓原 Po 不禁傻眼表示「也不知道這些老鼠可能碰過的食材到底有沒有被處理掉」，更提到「如果那天的老鼠有攜帶漢他病毒，大家兩個月內就要小心了」。而這個消息曝光後，其他網友就表示「也太噁了」、「還要結帳喔？太扯了，如果是我就直接離開了。」

另外，原 Po 也指出「這不是分店的問題，分店的店長/店員都只是聽命行事，最大的問題是壽司郎高層遇到食安問題的處理態度和方式」，而對此，壽司郎業者則出面回應表示該分店下午 3 點出現老鼠後， 4 點就立刻清場消毒，直至 6 點恢復營業後晚間 10 點再度打烊重新消毒，而消費者只要憑該時段用餐的發票，業者也將全額退費以示歉意。（編輯：楊智傑）