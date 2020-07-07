現在還有人口罩「1片戴3天」嗎？網揭真相：真的很珍惜用

隨著國內疫情趨緩，我國政府解除口罩禁令，民眾現在不只到藥局可以買到口罩，許多實體通路都有在限量販售。而由於日前疫情大流行時，曾造成口罩供不應求的狀況，因此，有網友就在 PTT 發問「有沒人還是一片口罩戴三天的？」引來不少網友回應，其實口罩「 1 片戴 3 天」的人還不少。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，之前發生口罩荒，怕到了，所以現在都很珍惜用，如果口罩沒髒，1 片戴個 3 天，一周大約戴 2-3 片，家裡也會囤貨，他並好奇詢問大家「有人目前也 1 片口罩戴 2 天以上嗎？還是大家都已經每日拋了？」

▲網友在 PTT 討論口罩的使用天數。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛回應「兩天一片」、「一片三天啊，很珍惜用」、「看情況，汗濕了就換」、「一片三天是基本」「 3 天 1 片，長時間交通跟高風險就日拋」、「沒感冒還是 3 天 1 片」、「騎車戴而已，一周用一片吧！」「我也是用幾天，其實現在戴口罩的機會較少，每次只戴一 小段時間，不過昨天去醫院後就丟掉了。」另還有人直言「現在又不缺口罩，一片不到 10 元台幣，當然日日拋時時拋。」（編輯：許苡晴）