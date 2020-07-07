柯P找陳時中同台互動尷尬？陳時中笑回：尷尬就不來了啦

台北市長柯文哲，之前多次提到，因為新冠肺炎疫情影響，台北的觀光產業重創，今天北市府也特別找來交通部長林佳龍，和衛福部長陳時中來站台，推廣台北市的雙層觀光巴士，希望能刺激國旅。
而先前柯文哲一直多次隔空喊話，批評指揮中心決策，這回兩人同台，互動成為大家關注重點，面對媒體犀利提問，強調兩人互動不多，似乎有些尷尬，柯文哲也馬上搖搖頭表示：不會啦、不會啦，陳時中也立刻接話，強調：不會啦！尷尬就不會來了。
另外柯文哲的夫人陳佩琪，之前也常針對防疫議題，臉書PO文開嗆指揮官陳時中，對此兩人今天同台，也被媒體問到「陳夫人對於小明處理、還有歐美與中國大陸入境標準不一有提出看法，兩人怎麼看？」柯文哲先是尷尬的笑了笑，然後馬上反問現場記者：「是哪一台問的」，陳時中則是趕緊打圓場說：「每個政策，有人滿意、不滿意，我想大家都持續溝通，總是能取得一個平衡點」。
另外提到針對疫情後面將會做什麼努力？陳時中強調，會步步為營，隨世界狀況跟台灣防疫情勢，隨時做出調整。柯文哲則是表示，防疫涉及邊境管制，國內防疫措施還是取決於我們的邊境管制，這個層級相當高，牽涉國安、經濟部思維，只要有決定，地方政府會做相應措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。