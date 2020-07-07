三倍券為何不能無限購買？眾人推敲「恐怖下場」：不敢想

▲有網友在 PTT 八卦版提到，為何三倍券不能讓民眾無限購買？貼文立刻引發熱議，網友紛紛點出背後恐怖關鍵。（圖／翻攝自 PTT ）

行政院推出的振興三倍券本（ 7 ）月 1 日正式上路，許多民眾到超商進行預購手續，近幾日網友們卻因各大超商預購機台頻頻出現當機狀況怨聲不斷。對此，就有網友在 PTT 八卦版提到，為何三倍券不能讓民眾無限購買？貼文立刻引發熱議，網友紛紛點出背後恐怖關鍵。原 PO 表示，每人掏出 1000 元可以買回 3000 元價值的振興三倍券，刺激民眾消費帶動經濟，不禁疑惑道「假如三倍券每個人沒有購買上限， 1000 換 3000 、 3000 換 9000 、 30000 換 90000 會發生什麼事？」好奇是否會讓經濟相當活絡。貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友卻點出可能造成的後果「國家會倒」、「物價暴漲」、「先不論買不買黃金等有價物品，這樣搞台灣經濟會爆掉吧」、「通貨膨脹啊，一碗陽春麵變 3000 」、「不敢想像通貨膨脹」、「人人買豪宅」；但也有少數網友認為「其實我覺得要振興本來就應該要這樣，讓有錢的人多花錢」。行政院指出，三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：賴詠璿）