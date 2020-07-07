明知熬夜傷身卻忍不住？「報復性熬夜」補償心理後果超慘

▲ 補償心理的報復性行為，大多迎來的是更大傷害。（圖／一郎人生 授權）

▲ 從小未受得父母關愛的小孩，長大易得「習得性失助」。（圖／一郎人生 授權）

你最近也熬夜了嗎？工作一整天回到家只想耍廢，追劇、玩手機、打電動，本應好好早點上床睡覺，卻覺得時間不夠用，熬夜把屬於自己的時間「補」回來。YouTuber「一郎」在頻道上分享，這種心態叫做「報復性熬夜」，是心理學家阿爾弗雷德·阿德勒（Alfred Adler）的「補償作用」（Compensation）心理所導致。一郎以較白話的方式，來解釋其定義。簡單來說當生理或者是心理受到挫折的時候，你會不自覺使用任何方式、活動來補償自己的自尊、自信及減少不安與壓力感。你會認為上了一整天的班，下班後就是得好好犒賞、彌補自己、好好放鬆，不知不覺就熬夜了，這種狀況就是所謂「報復性熬夜」。「補償方式，沒帶來好處，反而會帶來更大傷害」一郎提到，當遇見工作不順利，利用報復性大吃來紓解壓力，或者是家暴來得到成就感，迎來的結果都是不好的，用正面方法彌補缺點，帶來本身好的改變，才是最重要的。影片中也舉例：因為被同事笑是鄉下來的小孩，衣服穿得不夠時尚，為改變自己卻刷爆自己的卡，類似的「過度補償」行為來彌補自身缺點，只會矯枉過正。一郎也提到，少部分的族群會因為沒有自信的關係，因為補償作用而奮發向上，在很多領域上得到成功。也有例外像是從小受到父母嚴重忽略、偏心，父母打擊自身信心等，會讓小孩子潛移默化得到「習得性無助」（learned helplessness），導致小孩長大後沒辦法受到挫折、打擊與失去，養成沒有希望，放棄抵抗以及認命等等的消極性格。最後一郎講述，若想避免類似的報復性心理行為，嘗試做一些讓自己感受到在「控制」自我人生的事情，其補償心理就會相對改善。（影音編輯：謝美伶）