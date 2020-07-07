影／同台柯P不尷尬　陳時中先示好：對他一直是好印象

台北市長柯文哲，之前多次提到，因為新冠肺炎疫情影響，台北的觀光產業重創，今天北市府也特別找來交通部長林佳龍，和衛福部長陳時中來站台，推廣台北市的雙層觀光巴士，希望能刺激國旅。柯文哲、陳時中兩人，也都對於難得同台表示不會尷尬。對於首次搭曾台北市雙層觀光巴士，陳時中下車後也表示，都市旅遊還是非常適合，對台北市一次就能夠看透透、能夠多瞭解，這不是在幫台北市，這我們大家自己幫自己，大家一起來，另外媒體問到坐完後，有沒有特別喜歡台北市？或是台北市長？陳時中先是大笑回應（哈哈哈哈哈），然後又提到說對柯文哲一直都是這樣的一個好印象，沒有什麼特別，台北市也是一直進步中，畢竟是我們一個首都，也是光榮都市，對於台北市建設大家都要多多支持，讓首都愈來愈好。另外還有媒體問到，柯市長喜歡人去幫他，這次同台是不是現在來幫柯市長？陳時中則是笑回：哈哈哈，沒有，台北市民、台北市是一個首都，大家都應該能夠互相幫忙，似乎怕外界將他昔日幫柯文哲站台的事情，再度提起。也有媒體追問，是幫自己？陳時中則是避重就輕回答，強調這樣的防疫是大家努力，每一個做的事情都是自己幫自己，台灣才會進步。另外針對先前，台大公衛學院院長詹長權表示，建議入境全篩檢，且免除14天居家檢疫，陳時中也回應，他提的是一個廣篩的概念，怎麼把相關定義發展更多，不敢說全部用一個方案，因為各國風險還需要做一點評估。