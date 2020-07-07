台人防疫全鬆懈？醫憂心曬「真實病歷單」：病毒一直都在

新冠肺炎疫情全球延燒，雖然台灣疫情趨緩逐步解封，但全世界多國確診人數仍在攀升，截至今（ 7 ）日凌晨，全球確診病例已逾 1152 萬多人。對此，急診科醫師白永嘉在臉書粉絲團指出，大家防疫越來越鬆懈，並貼出一張病例單，強調「病毒一直都存在！」
白永嘉醫師今上午在臉書貼文提到，隨著台灣疫情趨緩，「是否已經越來越懶得戴口罩？是否已經越來越少洗手？」憂心表示發燒的病人越來越多，流感的病人也增加了。
白永嘉醫師指出，台灣現在看起來疫情控制得很好，但是全世界前兩天的疫情，卻創下單日最高確診紀錄，同時在文中貼出一張病例單，顯示「流行性感冒 B 型」，強調不只是新冠肺炎疫情，事實上病毒一直都存在。最後呼籲「朋友們，互相提醒一下，人多的地方戴口罩，常常勤洗手消毒好嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「謝謝分享，在公共場合一樣都戴著口罩，保護你我，勤洗手是一定要的」、「感覺全球的確診人數，每天都被刷新」、「真的真的！小孩班上很多人發燒」、「心態上鬆懈下來了，很多人到醫院裡都不戴口罩了」、「不需要過度緊張，但還是得保持警戒」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。