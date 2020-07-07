視察老舊校舍改善　蘇揆宣布國中小全面裝設冷氣

▲政府用兩年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，再全面加裝冷氣。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

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行政院長蘇貞昌今（7）日視察台南市白河國小老舊校舍改善情形，針對國中小全面裝設冷氣的問題，蘇貞昌表示，與總統蔡英文討論後，將用兩年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，再全面加裝冷氣。蘇貞昌正式宣布，全國中小學全速推動裝設冷氣他說，與總統蔡英文討論，並經過跨部會審慎的財務規劃，政府將用兩年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，在校園內增加智慧節能設備、規劃太陽光電屋頂，再全面加裝冷氣。蘇貞昌強調，孩子有權享受安全舒適的學習環境，不該因地區有所差異兩年後，無論您的孩子在偏鄉上學，還是就讀市中心的學校，人人都有冷氣吹，蘇貞昌也說明，改善電力、裝冷氣的費用，將編列在第二階段前瞻預算中，冷氣電費也會合理納入補助，政府會用最快、最省、最節能、最公平的方式，讓孩子上課有冷氣吹，能專心讀書。針對台北市長柯文哲質疑三倍券的效果，蘇貞昌說，三倍券發行預購、預訂以來，才幾天就已經有八百萬民眾參與，當時我們看到民眾的消費習慣，以及商家不斷的加碼，甚至於地方政府更推出送車子、有送房子的種種的優惠，所以大受歡迎。對於港版國安法第四十三條細則，似乎侵害台灣國家主權，蘇貞昌嚴正表示，這一次中國的香港國安惡法，讓全世界看到，中國不但背棄了對港人的承諾，同時所立的法律，竟然管到全世界各地，管到所有的人民，甚至於要管台灣。蘇貞昌強調，台灣是一個主權獨立的國家，我們不會幫中國來做他的幫兇，政府會保護國人的安全；同時，從這件事情看到，我們一直堅持主權、堅持安全是多麼的重要，希望國人同胞大家看到，唯有台灣有主權才有安全，唯有國人同胞團結一心，才能保護自己。