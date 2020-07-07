科學家示警新冠肺炎會空氣傳播　莊人祥回應了

根據紐約時報報導，有239位科學家表示，證據顯示新型冠狀病毒會在室內透過空氣傳播，呼籲世界衛生組織（WHO）修改防疫建議，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也正面回應。
莊人祥提到，現在還不知道有沒有空氣傳播的可能性，醫院端的照顧，都是以最嚴格的方式進行，比較有差的是一般民眾，如果有空氣傳播，在室內保持社交距離恐怕也不夠。因為現在無法證實，到底是不是空氣傳播，還是只是飛沫傳染，莊人祥呼籲，如果一旦國內有第二波疫情再起的話，大家怕會空氣傳播，就該時時戴口罩，連同在室內的時候。
另外針對全球疫情部分，莊人祥也提到，目前已經連續好幾天，全球新增確診個案都在20萬例以上，顯示疫情還持續在上升，而且目前主要集中在美洲、非洲一些地區，另外，莊人祥還強調，歐洲有些國家疫情趨緩，但因為想要重新開放，就開始商店恢復營業、也能去酒吧等，因為都沒有戴上口罩，才導致國內疫情又起，因為這些國家第一波還沒結束，就因為經濟壓力解封，才會這樣開始有第二波疫情。
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