搭Hello Kitty彩繪機「類出國」　可買免稅品、吃飛機餐

新冠肺炎打亂民眾出國行程，松山機場日前舉辦半日「偽出國」體驗， 90 個名額吸引超過 1 萬人上網瘋搶，桃園機場也傳出要推出搭機環島行程，可實際搭機飛上天，吃飛機餐、欣賞空中美景，也可以在機場購買免稅商品，對此，桃園機場公司回應，該案尚在研擬階段，且行程規劃執行皆需與各相關單位協調，目前尚未定案。據了解，桃園機場公司日前與航空公司業者討論，研擬提出搭機環島行程，旅客須在桃園機場通過行李安檢、移民署查驗等通關程序，在搭上飛機繞行台灣上空一圈，時間約 2 至 3 小時，還可以在飛機上享用飛機餐。由於飛機會飛離台灣領空，因此民眾等同於出國，可於機場購買免稅菸、酒，及其他商品；也因沒有入境其它國家，沒有須 14 天居家檢疫以及的問題。至於收費方式則要視航空公司規畫而定。對此，長榮航空表示，為滿足民眾想出國的願望，正在評估另類的類出國包機體驗，初步規畫由 Hello Kitty 彩繪機執飛，相關細節會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。桃園機場公司表示，搭機環島行程尚在研擬階段，且行程規劃執行皆需與各相關單位協調，目前尚未定案，旅程議題需釐清協調處甚多，方案擬定成熟後，將再報請主管機關核可後，另行對外說明。