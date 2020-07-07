免治馬桶有什麼優點？過來人吐「真實心聲」：用過回不去

免治馬桶設有洗滌器，使用時相當便利，不僅在許多飯店、高級百貨內常見，於日本更是十分普及。台灣近年不少民眾開始使用免治馬桶，但也有人仍抱持觀望態度猶豫不決。有網友就詢問大家，到底免治馬桶有哪些優點？引發熱議。有網友在「Mobile01」討論區發文，詢問安裝免治馬桶的優點有哪些？原 PO 認為雖然免治馬桶對於如廁後的清潔比較好，但也有些功能感覺不是很必要，打掃廁所時又會很害怕弄壞那個面板。所以想請教有安裝免治馬桶的大家，安裝的原因是什麼？文章一出，引發熱議。許多免治馬桶的愛好者紛紛留言回覆說，「我患五十肩擦屁股有困難，免治馬桶幫了大忙」、「等到冬天坐上馬桶座你就會知道加熱功能有多重要，後悔沒有早點裝」、「拉肚子的時候很好用，屁股口比較不會痛」、「面板一定有生活防水，手機都不怕潑水了，它沒比手機脆弱」、「這東西，如果廁所適合裝，一定要早點裝。可以讓上廁所變成一件舒服的事」、「用過後就回不去一般的了」、「非常好用！只恨沒有早買早享受」。但也有人認為，「先買一個來試用，你就會發現要不要再買另一間使用」、「免治有衛生疑慮，跟家人和來訪親友共用，久了難免殘留一些東西吧」、「好用是好用，但清潔真的要特別費心，而且未來出去到沒有免治的地方容易便秘」。（編輯：倪浩軒）