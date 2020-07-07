無人機註冊10月起須收費　不可越級考照

無人機管理新制 3 月底上路，至今已有超過 3 萬架完成註冊，並已發出逾 2 千張操作證。交通部民用航空局表示，除圖資持續更新，相關制度也將調整， 10 月起，無人機註冊將收取每架 50 元費用，報考操作證需由普通級開始，不可越級報考專業級。根據民航局統計，至 6 月底止，已經完成註冊的無人機有 33,723 架，其中，法人 5,110 架、自然人 28,613 架；發出操作證 2,019 張，其中學習操作證 212 張、普通操作證 491 張、專業操作證 1,316 張；已經通過能力審查的法人有 206 個，包括 67 個政府機關、 8 所學校、 5 個協會與 126 家公司。考試場地與圖資部分，民航局表示，無人機開放空域的圖資，已經於 6 月 19 日完成最新版更新，由於新制剛上路，初期將每三個月更新一次圖資，等玩家與公部門都適應相關規範後，會改為每半年調整一次。目前全台有 7 個學科考場、 10 個術科考場。民航局指出，新制上路初期，為了鼓勵大家「合法的飛、安全的飛」，無人機註冊並未收取任何費用，並允許越級考照。但依「遙控無人機管理規則」規定，半年後需開始收費，因此， 10 月起，相關機制將有調整。民航局說， 10 月起，無人機註冊將收取每架 50 元費用，有效期限 2 年， 2 年期滿前，需重新註冊。目前已經完成註冊的無人機，亦需於 2 年期滿前重新註冊。考照機制部分，目前允許民眾直接報考專業級， 10 月起，民眾報考操作證，必須先報考普通級，通過考試、擁有普通操作證滿一個月，才可報考專業級，不再允許越級報考。此外，為讓考場更有效率的運用，報考操作證的民眾，僅能報考一場，等考試結束後，才可報考第 2 場，不能同時報考 2 場，此一機制已於本月 1 日起實施。