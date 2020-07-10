專訪／爸媽都患思覺失調症　文國士沒走歪路只因這兩人

「沒錯！我爸媽都是精神病患！」偏鄉教師文國士，出生在一個不平凡的家庭，他的爸媽都是思覺失調症患者，也就是過去我們俗稱的精神分裂症。
人無法選擇自己的父母，一般人擁有的幸福童年、溫馨家庭，對於文國士來說都是絕緣體，他對爸媽的記憶永遠停留在不切實際的妄想，還有發病爆走後的強制送醫，對他而言所謂的家，唯一依靠就是一路扶養他長大的奶奶。
不過，隔代教養不免會面臨溝通的問題。
文國士很愛奶奶，但年幼的他，很多時候不知道怎麼處理情緒，現在奶奶已經離世，回想起那些相處的種種，他有段深刻的記憶。
有一次晚上文國士帶同學回家，在房裡抽菸、大聲喧鬧，奶奶輕敲房門說：「時間不早了、要早點睡。」當時年輕氣盛的國中青少年，感受到的不是關愛，而是沒面子，就飆罵奶奶說：「X！我爸媽都瘋掉了，我XX現在交朋友也要你管是不是！」
他還記得奶奶的反應，唯唯諾諾地關上門、走回房間，接著就聽到奶奶在房間哭的聲音，從一開始小小聲，到後來越哭越大聲、邊哭邊尖叫，甚至還聽到奶奶拿自己的頭，一直撞牆壁的聲音。
這段回憶在文國士的腦海中揮之不去，那時的他才體悟到「奶奶也很痛苦！」但你問他後悔嗎？他卻說：「我很心疼那時候的奶奶與自己，但我不後悔！因為後悔就是拿現在的自己，去批判那時候的我，可是那時候的我，就只能這樣做。」
上了國中的文國士，開始用叛逆的儀式，來宣告自己的獨立。
那些大人口中所謂的「歪路」，從飆車、偷車、賣光碟，甚至是吸毒，他都嘗試過。但他說：「每顆武裝的心，都在抑鬱中等待被看穿！」幸好在他人生的道路上，出現了兩個拉著他的人。
鍾新南，是文國士的高中老師，也是第一個突破他高聳心牆的人。
他飆車，鍾新南問他：「這樣烏雲甩得開嗎？」他抽煙，鍾新南問他：「這樣能讓你不孤單嗎？」他亂花錢，鍾新南問他：「這樣讓你覺得與眾不同嗎？」不像是一般老師劈頭就是一陣責難，反而一次次將問句拋回給文國士，讓他冷靜下來自己去思考。
鍾新南讓文國士感受到的，是關心。他看得懂文國士的各種張牙舞爪，其實是種求救訊號，也看得出他背後的失落，這也是第一次讓他感受到「被懂得」，曾因為感情受創，激動到想要殺人的文國士，在最關鍵的時刻打了通電話給鍾新南，他就在電話那頭陪著他，直到他平復情緒為止。
如果說當時的文國士是台暴衝的汽車，那鍾新南的出現，就是那最溫柔的煞車。
另一位恩師，是文國士在大學時期的國文老師，謝錦桂毓。
有一年過年，在奶奶的哀求下，要將爸媽從醫院接回家過年，這是他們被送去療養院十幾年以來，頭一次可以全家人團聚，但文國士一點都不快樂，迎接他的，只有擔心父母又發病的不安。
於是他跑去跟謝錦老師傾訴，想要找個安慰的出口，沒有到換來的是一個個的問句，「你想要你爸媽回來嗎？」（不知道）「是不知道還是不敢說？」、「你愛你的父母嗎？」，一連串問題，讓文國士根本無從招架，他帶著憤怒，與臉頰上不爭氣滑落的淚水，逃離了現場。
「我愛我的爸媽嗎？」那天之後的文國士，使出渾身解術找答案，旁聽社工系的課、聽講座、念老人學程，但是他還是不知道自己對爸媽是什麼情感，直到後來他才明白，他應該要慢下來，練習善待自己，不是所有事情都有結果。學期末的最後一天，文國士抱著謝錦老師，哭了好久好久，感謝他當年的那個問題，讓他更善待自己，並且練習和情緒共存、練習等待。
採訪當天，問他對於爸媽是恨嗎？還是愛呢？聽到這個問題，文國士靜默思考了幾秒，他給了一個發人深省的回答：「曾經人生走到一個點，是你已經被逼到牆角，然後你不知道情緒的出口在哪裡，你是為了維持你自己的清醒、為了可以好好的活著，在沒有選擇的情況下，你只能練習放下。」
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