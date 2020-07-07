白沙屯解封進香／香燈腳也要進火？進香回程為何要帶火柴

▲為什麼白沙屯媽祖信徒進香回來要帶火柴。（圖／shutterstock）

白沙屯媽祖與山邊媽祖於上週日（5日）凌晨02點15分準時起駕，徒步前往北港朝天宮進香，是台灣一年一度的重大宗教盛事，雖然今（2020）年因為新冠肺炎疫情的影響，進香活動比預定日期整整晚了三個月才出發，但香燈腳們仍相當踴躍參與。「進火」是台灣民間信仰中相當重要的科儀，主要常見於分靈廟定期回祖廟朝覲，再白話一點形容就是神明回到祖廟稟告今年的成績和工作進度。分靈廟為確保神明的靈威，因此需定期回到本廟增加神明靈性的續航力。但白沙屯媽祖的信徒們都知道，其實，白沙屯媽祖並非分靈自北港朝天宮，但為什麼每年都還是會到北港進香呢？白沙屯拱天宮廟方和信眾雖然都很希望可以回到湄洲媽祖廟進香，但礙於現實考量，不管是經濟面還是實際面都還是有其難度，所以才改至當時台灣唯一設有「聖父母殿」的北港朝天宮進香。每年跟隨白沙屯媽祖、山邊媽祖到北港進香的香燈腳們，自古以來就流傳了一個傳統習俗，香燈腳們跟隨媽祖進香，到了北港後要在當地買一盒火柴，象徵自己也帶了北港朝天宮的香火回家。回到家後，再用這盒火柴點燃家中的蠟燭或是香火，加持、護佑自家。此一習俗流傳至今，每年仍有許多香燈腳遵循此傳統，不因時代變遷而放棄文化的價值。（編輯：連宜方）