想變六倍券？家中看護「驚人舉動」雇主傻掉：真的不要臉

▲原 PO 十分不滿居服員擅自拿取長者的健保卡去超商預購三倍券。 （圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

「謊騙年長者真的要不得！」一名男網友抱怨說道，因外婆腦中風，所以請了居服員來照顧生活起居，怎知對方竟然就擅自拿著長輩的健保卡到超商預購「三倍券」，還欺負老人家並謊稱「券會寄到家裡」。原 PO 在臉書社團《爆怨公社》不滿發文，居服員傳訊給家人因家醫要來，因此要拿取外婆的健保卡，隔日家人要到便利商店幫外婆預購三倍券時，這才發現已被領取，而領取人就是居服員。而更過分的是，當外公向對方索取預購證明單時，居服員卻回應「三倍券政府會寄來（家中）」令原 PO 火冒三丈怒罵「是以為外公95歲不知道這資訊很好騙嗎？還是以為外婆腦中風無法表達自我意見就可以這麼隨便？」他也提到除了謊騙家醫要來需使用健保卡，甚至拿去預購並且輸入自己的手機號碼，「請問妳是在哈囉？偉大的社會局能不能好好教育一下居服員的行為？這種未徵得家屬同意，擅自使用他人健保卡預購，又謊騙年長者真的要不得，三千振興券也要 A ，真的很傻眼！」網友們看完貼文也紛紛留言「直接報警了」、「說不定已經騙一堆老人了」、「本身也是照服員覺得失望，請不要丟照顧服務員的臉好嗎？一竿子打翻一船人」、「這可以提告喔」、「報案，不要心軟，欺騙老人家最過份」、「無論如何，說謊就是不對，管你是要怎麼做」、「拜託提告！給他一個教訓啦！都已經出社會那麼久，還要欺負老人。」（編輯：郭佩蓉）