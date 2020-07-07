美國驚傳食腦蟲案例！患者「腦部遭啃蝕」：致死率逾九成

炎炎夏日玩水要注意了！美國佛羅里達州出現一種俗稱「食腦蟲」的案例，這種破壞大腦變形蟲能透過鼻腔進入人體，進而侵入腦部。目前全美已經出現了 143 起感染的案例，而在這之中僅有少少 4 人存活。對此，佛州衛生部就表示，這種病例的致死率極高，目前傳染途徑是透過夏日溫暖的淡水。

根據《 CNN 》報導，在美國佛羅里達州上週五（ 3 日）確診了俗稱為「食腦蟲」的單細胞變形蟲 Naegleria fowleri 病例。調查指出，該類的變形蟲喜好高溫，在 46.1度下繁殖力最旺盛，會從人類的鼻腔進入人體，而當人體被食腦蟲入侵後，會產生發燒、頭痛、噁心、嘔吐、脖子僵硬與幻覺等症狀，感染後的致死率高達 97 % 。

▲美國傳出「食腦蟲」案例，喜好潛藏在溫暖淡水中，會透過鼻腔進入人體。（示意圖／非當事情境，取自 Unsplash ）

對此美國疾病控制與預防中心（CDC）就提醒民眾，食腦蟲也會經由洗鼻壺進入人體，使用洗鼻壺時務必先以蒸餾水或無菌水清洗乾淨。另外，有「陽光之州」的佛州衛生部也特別建議在溫暖的淡水中玩耍時，應儘可能避免鼻子與水直接接觸，以免變形蟲由鼻腔進入。

事實上台北醫學大學寄生蟲科主任范家堃就表示，該種變形蟲會沿著嗅覺神經進入體內，直達腦部後開始蠶食腦組織，所以被稱為「食腦蟲」。目前沒有治療藥物，患者常在 7 天內死亡。即使搶救回來，腦組織也會因為寄生蟲侵害了，留下明顯的神經後遺症。（編輯：楊智傑）