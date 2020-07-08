台灣哪個火車站質感最好？全場狂推「這站」：外型超特別

▲一名網友在 PTT 詢問大家「台灣哪個火車站質感最好？」結果許多人一致大推「台東池上車站」。（圖／翻攝自Google map）

台灣大眾交通工具發達，除了高鐵外，台鐵也成為不少民眾南北往返的一大選擇。而近日有網友就好奇在 PTT 發問「台灣哪個火車站質感最好？」結果許多人一致大推「台東這一站」，認為外型相當特別，非常漂亮。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，他最近到台中火車站，看到裡頭有流浪漢，附近的商家也零零星星的躺了一些流浪漢，且車站裡的設計沒什麼特色，讓他看了有點失望，並好奇詢問大家「台灣哪個火車站是質感最好，會讓人想駐足片刻的？」

▲網友在 PTT 討論台灣哪個火車站最有「質感」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「台南阿，古色古香」、「舊台中車站是古績，百年前的建築比新車站好看」、「舊台中車站跟新竹站是外觀最好看的兩個老車站」、「羅東火車站，莊嚴肅穆有讓人想獻花獻果」、「鳳山車站不錯」、「屏東車站整修後我覺得蠻好看的」、「花蓮站和新城站都算漂亮」「第一次去宜蘭火車站保證你會想拍個照」

而最受推崇的其實是「台東池上車站」，「池上車站沒有之一」、「池上站，還有放古典音樂」、「當然是外型是米倉的池上阿，特別」、「池上，非常美」、「池上真的是有氣質的車站」。

事實上，池上車站位於台東縣池上鄉，由於是三等站，因此並非每台列車都會停靠此站。池上車站的

（編輯：許苡晴）

外型為日式木造米倉，採用大量木材製成挑高拱門設計，更使用透明玻璃增加明亮度，不僅如此，候車大廳與通往月台的走廊，更擺著各式書法作品與在地鄉民的藝術創作，充滿濃濃藝文風情，讓池上車站氣質翩翩。