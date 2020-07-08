「沒競爭力就退場」言論惹議　林佳龍：非我原意

新冠肺炎疫情讓旅行社業績面臨雪崩式下跌，引發倒閉及裁員潮，交通部部長林佳龍昨日被問及此事，脫口說出「旅遊業需有退場機制，市場可經此次疫情盤整、重新洗牌，沒有競爭力的，就逐步退場」，引發爭議，事後林佳龍在臉書上發言緩頰，今（ 8 ）日也再度澄清，未來政府也會有新的紓困與振興措施，業者也要在紓困的同時進行轉型，提升品質才能獲得社會支持。交通部長林佳龍今日出席 2020 東海岸大地藝術節記者會，針對昨日言論風波澄清，他表次，這次疫情的衝擊既深且廣，無法預料還會持續多久，因此交通部一開始與業者討論，除了展開紓困與振興方案，也規畫轉型與升級，這些措施都有在進行。林佳龍指出，現在最重要的，是將危機化為一個轉型的契機，未來還有紓困 3.0 ，社會也很很關心紓困的效果，所以要在紓困的同時進行轉型，才能夠尋求社會的支持。紓困是短期的，轉型計畫才是長期，因此交通部規畫前瞻 2.0 計畫中，也包含 300 億元的轉型與升級計畫預算，幫助觀光產業。林佳龍說，不少業者都有在努力，像是雄獅旅遊近期就結合精緻旅遊，晶華酒店也推出陸上郵輪，也有不少推動深度旅遊的年輕創業團體，也讓觀光品質有很大的提升，「一方面需要人助，同時也要自助」。林佳龍話鋒一轉指出，過去觀光產業過度競爭，但因過度競爭導致市場利潤縮小，因此對要轉型的觀光產業，交通部會全力來輔導，但對於部分要進行退場的業者，也要照顧好員工。進場、退場是市場的一個機制，雖然之後有紓困 3.0 ，但業者也要自己推動轉型、升級，才可以獲的社會支持，「才不會就是讓大家覺得說，我們一直停留在紓困。」