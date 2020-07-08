快訊／喜迎零確診　陳時中：隔離檢疫者開放「特殊外出」

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，國內無新增確定病例，截至目前累計77,876例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含76,942例排除)，其中449例確診，分別為358例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、438人解除隔離、4人住院隔離中。另針對日前日本確診一名自台灣返回日本之日籍女學生，經採驗在台之123名接觸者及同校曾有發燒、呼吸道症狀之師生共90人(非接觸者)抗體，結果均為陰性。
指揮中心監測資料顯示，全球累計11,796,201例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國3,046,765例、巴西1,668,589例、印度719,665例、俄羅斯694,230例及秘魯309,278例為多；病例中543,581例死亡，以美國133,217例、巴西66,741例、英國44,391例、義大利34,899例及墨西哥31,119例為多。
考量國內檢驗量能，及民眾因緊急情況、工作等因素，已於5月29日放寬自費檢驗適用對象，有檢驗需求者可至指定院所進行自費檢驗，以取得相關檢驗證明文件。另基於人道考量，並依國內疫情現況及風險評估，今日宣布放寬居家隔離/檢疫者，因親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視之次數及時間，相關流程及規定如下：
1.居家隔離/檢疫第5天(含)以後且無症狀者向地方衛生單位提出申請。2.經審查符合資格，且取得醫院同意探病後，由地方衛生單位安排至指定醫療院所自費採檢。3.取得檢驗陰性報告3天內，經醫院同意後由地方衛生單位安排外出，無論探病、奔喪或辦理喪事均以每天1次、每次2小時為原則(不含車程)。4.外出時需全程佩戴口罩並保持安全社交距離，不得搭乘大眾運輸工具，並確實執行洗手等個人良好衛生習慣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。