日本染疫女學生接觸者驗抗體　陳時中：全數陰性結案

先前一名日本女留學生，從台灣返國後在機場被檢驗出新冠肺炎陽性，為了追蹤染疫來源，以及是否擴及社區感染，指揮中心針對相關接觸者123人，以及同校學生在5月到6/20之間，如果有發燒、呼吸道症狀的，通通抽血檢驗抗體。
針對抗體檢驗結果，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，這兩百多人的血液檢體，在兩個實驗室用五種抗體檢驗方式進行，其中三種檢驗方法都是全部陰性，其中有兩種方式，分別各有兩位不同個案是弱陽性，但考量這四個個案在其他四種檢測方式都是陰性，判定全員最終結果為陰性。
張上淳表示，這些抗體檢驗，四種是歐美所驗證合格的檢驗試劑，號稱敏感性接近百分百，另外一種是疾管署實驗室自己開發的方式，會有結果上的差異，是因為單用一種方式抗體檢測，可能會有偽陽性，因為目前沒有任何檢驗試劑，是可以沒有偽陰、偽陽的問題。
因此指揮中心表示，這名女學生相關疫調狀況算是結案，成為國內第12個找不到感染源的個案。指揮官陳時中也表示，雖然找不到感染源，但是這個案子對我們國內社區沒有造成影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。