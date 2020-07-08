世衛認新冠肺炎有空氣傳播　陳時中回應了

根據紐約時報報導，有239位科學家表示，證據顯示新型冠狀病毒會在室內透過空氣傳播，呼籲世界衛生組織（WHO）修改防疫建議，對此WHO也鬆口承認，證實確實有部分新型冠狀病毒會藉由空氣傳播的證據。
WHO感染防控技術負責人阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）提到，確實有證據顯示新冠病毒會透過空氣傳播，但證據還不是決定性的，還需要蒐集更多證據。對此中央流行疫情指揮中心，今（8）天召開例行記者會時，專家小組召集人張上淳表示，目前還沒有足夠證據顯示能百分百空氣傳播，會持續關注。
針對空氣傳播的可能性，指揮官陳時中表示，大家要更警覺，但是目前針對修正社交距離等政策，還沒有必要，有更明確的證據我們會持續再來討論。專家小組召集人張上淳則表示，如果科學界漸漸有證據，能證明有空氣傳播，我們也不排除這些要注意的地方，要減少所謂微小顆粒、長時間懸浮、飄散所造成的傳播，不過張上淳也強調，目前這些世衛學者也提到，還不是百分百證據足夠證明，就台灣現狀，過去早就有這些跟空氣傳播相關建議，目前狀況保持不錯。
另外針對各間擔心，秋冬會再重啟一波疫情，指揮官陳時中回應，這是泛泛之談，疫情要重啟不用等到秋冬，現在夏天，很多國家就在第一波疫情的延續，重點還是在於整體防疫措施是不是夠完整，而不是在於秋冬一定會來，大家鬆懈了，第二波疫情就再起來了，所以防疫新生活還是要力行。
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