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當心毛寶貝中暑！新北動保處「寵物CPR」影音教您急救

記者孫唯容/新北報導-2020-07-08 21:50:00
▲夏日炎炎室外溫度飆高，飼主帶寵物出遊時，更須注意中暑情況。（圖/新北動保處提供）

夏日炎炎室外溫度飆高，飼主帶寵物出遊時，要特別注意中暑情況新北市政府動保處提醒飼主，天氣炎熱容易造成熱緊迫，讓毛寶貝中暑，對健康危害很大，甚至可能致死動保處獸醫師曾奕玲特別錄製影片教大家寵物急救術CPR，預防寵物發生緊急狀況時需要立即施行急救術。

動保處獸醫師曾奕玲表示，短鼻犬種的毛寶貝，像是巴哥、西施等，散熱比較困難，而幼犬、老犬、過度肥胖的狗以及長毛哈士奇也不耐熱，很容易中暑中暑症狀常見有大口喘氣、口吐唾沫、走路搖擺、失去平衡及虛弱情況，建議要盡快補充水分或採取降溫措施，一旦動物因中暑而休克，須立即進行 CPR 以提高存活率。

動保處指出，當毛寶貝失去呼吸心跳時千萬別慌張，要把握黃金3分鐘進行寵物急救術，首先要維持呼吸道通暢，檢查寵物呼吸道是否有阻塞，當異物移除時，即可進行人工呼吸跟胸外按壓，以口透過鼻孔吹氣給予動物氣體，每次循環吹氣1~2次，每次吹氣1~2秒，並連續胸外按壓 7 次，持續至寵物恢復自主呼吸及心跳，當毛寶貝恢復意識時要馬上送醫治療，讓專業獸醫師來檢查健康狀況。

▲（圖/新北動保處提供）
當毛寶貝失去呼吸心跳時千萬別慌張，要把握黃金3分鐘進行寵物急救術。（圖/新北動保處提供）

飼主黃婉婷小姐分享，她的毛寶貝可可就是施行寵物急救術才免於死亡意外黃小姐回想3年前帶可可去公園運動，因為當時天氣太熱，可可又是長毛哈士奇，可可跑完一圈回來突然倒在她面前口流泡沫，想起曾經看過動保處製作寵物CPR影片，馬上對可可施行人工呼吸及胸外按摩，幸運的可可有恢復呼吸、心跳，再帶可可去鄰近動物醫院讓獸醫師檢查身體狀況黃小姐說還好當時她做了CPR，才能搶救毛寶貝的性命。

動保處表示，夏季高溫屢創新高，為避免毛寶貝中暑情形發生，飼主們要多注意幫牠們補充水分，適度休息也是必要的詳細內容可參考新北市政府動保處臉書CPR教學影片：https://www.facebook.com/tpc58801/。

動保處也呼籲，依據動物保護法第5條規定，飼主應對管領的動物提供安全、通風、適當及適量溫度的生活環境，如經勸導後飼主仍未改善飼養照護方式，即可處3千至1萬5千元罰鍰。

 

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