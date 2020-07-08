當心毛寶貝中暑！新北動保處「寵物CPR」影音教您急救

夏日炎炎室外溫度飆高，飼主帶寵物出遊時，要特別注意中暑情況﹔新北市政府動保處提醒飼主，天氣炎熱容易造成熱緊迫，讓毛寶貝中暑，對健康危害很大，甚至可能致死﹔動保處獸醫師曾奕玲特別錄製影片教大家寵物急救術CPR，預防寵物發生緊急狀況時需要立即施行急救術。





動保處獸醫師曾奕玲表示，短鼻犬種的毛寶貝，像是巴哥、西施等，散熱比較困難，而幼犬、老犬、過度肥胖的狗以及長毛哈士奇也不耐熱，很容易中暑﹔中暑症狀常見有大口喘氣、口吐唾沫、走路搖擺、失去平衡及虛弱情況，建議要盡快補充水分或採取降溫措施，一旦動物因中暑而休克，須立即進行 CPR 以提高存活率。





動保處指出，當毛寶貝失去呼吸心跳時千萬別慌張，要把握黃金3分鐘進行寵物急救術，首先要維持呼吸道通暢，檢查寵物呼吸道是否有阻塞，當異物移除時，即可進行人工呼吸跟胸外按壓，以口透過鼻孔吹氣給予動物氣體，每次循環吹氣1~2次，每次吹氣1~2秒，並連續胸外按壓 7 次，持續至寵物恢復自主呼吸及心跳，當毛寶貝恢復意識時要馬上送醫治療，讓專業獸醫師來檢查健康狀況。



▲當毛寶貝失去呼吸心跳時千萬別慌張，要把握黃金3分鐘進行寵物急救術。（圖/新北動保處提供）

飼主黃婉婷小姐分享，她的毛寶貝可可就是施行寵物急救術才免於死亡意外﹔黃小姐回想3年前帶可可去公園運動，因為當時天氣太熱，可可又是長毛哈士奇，可可跑完一圈回來突然倒在她面前口流泡沫，想起曾經看過動保處製作寵物CPR影片，馬上對可可施行人工呼吸及胸外按摩，幸運的可可有恢復呼吸、心跳，再帶可可去鄰近動物醫院讓獸醫師檢查身體狀況﹔黃小姐說還好當時她做了CPR，才能搶救毛寶貝的性命。





動保處表示，夏季高溫屢創新高，為避免毛寶貝中暑情形發生，飼主們要多注意幫牠們補充水分，適度休息也是必要的﹔詳細內容可參考新北市政府動保處臉書CPR教學影片：https://www.facebook.com/tpc58801/。





動保處也呼籲，依據動物保護法第5條規定，飼主應對管領的動物提供安全、通風、適當及適量溫度的生活環境，如經勸導後飼主仍未改善飼養照護方式，即可處3千至1萬5千元罰鍰。









