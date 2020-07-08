雙北YouBike政策不同調　後年僅保留交界處120站1.0系統

台北市計畫將 YouBike 升級為 2.0 系統，但新北市確定不跟進，將自行開發新系統，意味著民眾未來無法跨市租借。為此，台北市交通局長陳學台與新北市交通局長鍾鳴時今（ 8 ）日開會討論，台北市初步規畫於雙北交界處保留 120 站 1.0 系統，新北市則須待明年 8 月合約到期後再討論。台北市近期積極進行 YouBike 2.0 升級計畫，上半年已於公館地區試辦 103 站、 600 輛新式自行車，民眾整體滿意度達 91% ，預計 10 月將在大安區、中正區建置。不過 1.0 系統與 2.0 系統並不相容，民眾若租借 1.0 系統車輛無法於 2.0 系統歸還，反之亦然。另一方面，新北市政府與 YouBike 的合約將於明年 8 月到期，目前已停止新設站點計畫，未來也不打算跟進台北市 2.0 系統，民眾將無法騎 YouBike 橫跨雙北。為此，台北市交通局長陳學台與新北市交通局長鍾鳴時今日開會討論跨市借還方式，台北市交通局表示，因新舊系統間車輛與車柱無法相互借還，新系統升級建置期間既有站點仍將保留約 400 站 1.0 系統，可滿足跨市借還需求；待 111 年全面升級 2.0 系統後，仍會保留交界處約 120 站 1.0 系統，或於新北市設置 2.0 系統，但這部分須視新北市合約到期後的政策決定。