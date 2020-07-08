日女在台接觸者抗體全陰性！醫揭「關鍵原因」：快醒醒吧

日前一位2月來台就讀的日本女學生，6月返回日本時，在機場被檢測出新冠肺炎陽性，在當時掀起台灣社會轟動。不過今（ 8 ）日中央流行疫情指揮中心，公布女學生在台接觸者的抗體檢驗結果，發現213人全數呈現陰性，宣布結案。對此，醫療粉專「美的好朋友」指出其中的「關鍵原因」，並直言「現在還在喊普篩的朋友，快醒醒吧」。
由醫護組成組成的粉專「美的好朋友」指出，這位日本女學生在日本被確診後，台灣立刻進行疫調，追溯了123位密切接觸者。為了保險起見，另外在調查出女學生就讀學校的所有師生，發現有90人在可能的傳播期間，有上呼吸道感染的症狀，因此針對這群人通通抽血，做新冠病毒的抗體檢測。
他們補充，「為保險起見，這次有兩個實驗室參與，並且使用了五種檢測方法。檢查出來的結果，在兩個同學身上，發現測出弱陽性反應。聽到這，大家應該會很緊張，但後來又用了其他四種方法，再重複進行檢測後，通通都是陰性反應。也就是說，這兩個同學測出的弱陽性，應該是偽陽性反應。也就是說，在科學上我們幾乎已經可以斷定，這位女學生的接觸者，以及該校有上呼吸道症狀的師生們，都沒有人感染過新冠肺炎」。
美的好朋友也揭開「關鍵原因」，「用單一檢測方法，是真的可能出現偽陽性反應。例如這次的抗體檢測，如果我們不是用五種方法去重複檢測，而是用單一方法，在213人之中，就會出現2個偽陽性反應，大約是1%的偽陽性率。所以各種篩檢，一定要考慮偽陽性造成的問題。現在還在喊普篩的朋友，快醒醒吧」。
最後他們也認為，「台灣目前社區應該還算乾淨。永遠沒有人可以排除社區中有感染者存在的可能，但以這次的疫情調查，加上數十天社區內持續沒有找出本土感染者的狀況，台灣並沒有某些人說得那麼危險」，但仍呼籲大家落實防疫舉動，勤洗手、必少時戴口罩，保持適當社交距離，「這樣即使社區真的出現了感染者，我們也能把病毒擋在自己的面前」。（編輯：潘毅）
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