白沙屯媽祖到北港朝天宮進香　數萬信眾廟埕夾道迎駕

▲副總統賴清德恭迎媽祖，在北港朝天宮致詞。（圖／記者洪佳伶攝,2020.07.08）

▲恭迎白沙屯拱天宮媽祖到北港朝天宮進香。（圖／記者洪佳伶攝,2020.07.08）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香9天8夜活動，8日上午抵達北港，副總統賴清德親往迎駕，並與立委蘇治芬、縣長張麗善及多位縣府一級主管、北港鎮長蕭永義、朝天宮董事長蔡咏锝、北港分局長王立德及多位地方民代，恭迎媽祖到北港進香，祈佑風調雨順、國泰民安。副總統賴清德在朝天宮廟口致詞表示，感謝媽祖保祐，進香一路平安順利，他代表總統蔡英文前來迎接白沙屯媽祖聖駕，感謝白沙屯媽祖、北港媽祖，保祐台灣平安，四時無災，也祝福進香客們大家身體健康，家庭美滿。，感謝媽祖保祐，進香一路平安順利，他代表總統蔡英文前來迎接白沙屯媽祖聖駕，感謝白沙屯媽祖、北港媽祖，保祐台灣平安，四時無災，也祝福進香客們大家身體健康，家庭美滿。縣長張麗善表示，白沙屯拱天宮媽祖前往雲林北港朝天宮徒步進香是全國矚目的宗教盛事，也被列為國家重要民俗活動，全程進香來回約400多公里，每年都吸引數萬信徒跟隨媽祖婆進香到雲林，今年雖受到新冠肺炎影響而延期，但隨著疫情解封，她代表所有鄉親歡迎白沙屯媽祖到雲林，也歡迎全國各地信徒隨香作客雲林。蔡咏锝表示，北港人全體總動員用最熱情的方式來迎接白沙屯媽祖，提供免費的餐食、住宿、沐浴給香丁腳，充分休息的地方，天氣炎熱也提醒大家要隨時補充水份、注意身體狀況。拱天宮主委洪文華說，感謝媽祖保祐順利到達北港，及沿路的信眾迎接白沙屯媽祖，提供免費茶水、點心、 餐食、 水果給徒步進香的香客享用，9日早上5點15分刈火後起駕北返。