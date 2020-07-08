台北真的回不去了？在地人曝「20年前盛況」：現在差多了

台北市作為台灣的首都，相對於其他縣市有較多工作機會，交通也因大眾運輸系統發達較為便利，因此也匯聚了不少新穎的產業、娛樂設施等，但在久居台北的台灣人眼中，卻有種「越活越回去」的感覺，近日就有網友抱怨相較於 20 年前的台北，現在的台北反而「回不去了」，此話也引起了眾人討論。

今年雖受新冠疫情衝擊，不少民眾原定的出國計畫也因此打消，國內旅遊盛行的風氣下，就有網友開始討論「台北的好玩度」，更有網友提出距今 20 年前的西元 2000 年，當時台北「捷運基本的線差不多都有」，大讚當時「基本上就是一個超完全體的存在」，反觀現在卻是「只有夾娃娃機跟裝逼咖啡店豪宅」。

▲網友抱怨20年前的台北好玩多了。（圖／翻攝自 PTT ）

此外，原 Po 也指出當年台北盛況「想去樂園有明德樂園，想看鯊魚有士林海生館，想打保齡球超多間，百貨公司頂樓就有海盜船。各式風格酒吧、 3 層樓唱片行爽聽、大型書店林立；中山足球場就真的是座足球場，中正紀念堂廣場萬人演唱會 ，乞丐也可以聽孫燕姿，走在西門隨便就可以看到劉德華五月天辦簽唱會」，讓不少人紛紛應和讚同。

不少久居台北的民眾就回應「這是真的， 2000 年比較朝氣勃勃」、「真的回不去」、「時代變了」、「現在差多了阿」、「台北海洋館童年回憶，哎」、「是真的 以前多采多姿」，不過也有網友認為「這樣比不公平，實質的生活品質應該是提升了，只是形式變了」、「可是以前沒有智慧型手機跟網美景點」。（編輯：楊智傑）