為夢想離開舒適圈　科技新貴賴羿廷轉戰全陶藝創作者

曾經是鍍金科技新貴的賴羿廷，於事業高峰時毅然放棄別人眼中的金飯碗，轉而學習書畫、陶瓷媒材創作，開啓藝術人生之路；賴羿廷首次陶藝個展「古技新用—賴羿廷現代陶創作展」，即日起於鶯歌陶瓷博物館的B1陶藝長廊展出至8月9日。從小在苗栗卓蘭純樸農村長大的賴羿廷，在聯合工專陶工科奠定陶瓷基礎知能，畢業後短暫接觸陶瓷工作，便進入新竹科學工業園區，歷經晶圓代工、IC設計、倉庫、生產線管理、部門主管經理，18年歲月將事業經營得有聲有色；從小喜歡美的事物，因為家境不佳，無法如願就讀美術班，而在穩固經濟基礎後，便決心離開薪資優渥的科技業追求藝術夢想。賴羿廷順利考取臺灣藝術大學晝畫藝術系，續讀臺灣藝術大學藝術造形研究所深造，將佛經融入水墨畫與陶藝的創作中，更在畢業後因緣際會向手擠坯大師陳炳廷拜師學藝，展開10個月每天往返苗栗、臺中習練陶作；特別的是，賴羿廷運用傳統製作水缸的手擠坯古技法，結合西方美學及東方宗教思維，創作造型多變且賦律動感的現代作品。鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，本次展出30件大體積陶作，製作不易，特別考驗影響陶土乾濕，拿捏造型厚薄度的掌握力，在看似勻稱、規整的造型中，卻無機械的單調冷漠，反有內斂無華的沈靜；另3樓特展室正展出「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」及1樓陽光特展室展出「絢麗的彩繪—典藏陶藝展」，更多的展覽資訊可上陶博館的官方網站查詢。