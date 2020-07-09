董座、總經理爆肥貓爭議　台灣高鐵回應：薪資低於市場

台灣高鐵爆出肥貓爭議，董事長江耀宗原本月薪約 70 萬元， 2017 年帶頭開源節流，宣布砍薪一半，卻傳出高鐵另編列獎金 35 萬，等於把減去的薪資通通補回來；總經理鄭光遠雖然也配合減薪，但同樣也是編列將金補回，年薪破 700 萬。對此，台灣高鐵回應，董事長及總經理的薪酬均已遵照交通部規定辦理，且董事長與總經理薪酬，皆低於市場上相同職務的中位數。台灣高鐵董事長江耀宗 2016 年 10 月 18 日就任，月薪約 70 萬元，同年底配合政府政策減薪一半，卻傳出高鐵每個月另編列獎金 35 萬，等於把減去的薪資通通補回來，現任總經理鄭光遠雖然也配合減薪，但同樣也是編列將金補回，引發外界爭議。對此，交通部表示，高鐵近年營運不錯，針對董事長、總經理薪水已要求依據公股民營事業董總薪水上限處理，會找鐵道局了解並回報。台灣高鐵回應，董事長江耀宗就任後，當時薪酬比照先前歷任董事長標準支薪，同年底為配合政府政策調減薪酬，以符合「交通部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」，並追溯自董事長就任日起；總經理鄭光遠也配合調減薪酬。台灣高鐵指出，自 2016 年 10 月至今年 6 月董事長江耀宗任職期間，公司營收、獲利大幅成長，不僅提前清償銀行借款超過 900 億元、公司市值大幅躍升 89% 、逾 2,000 億元，股價亦遠優於同期大盤漲幅的 29% 。台灣高鐵強調，根據顧問公司 Willis Towers Watson 進行薪酬競爭力市場調查，高鐵董事長與總經理薪酬，皆低於市場上相同職務的中位數，董事長及總經理薪酬均已遵照交通部規定辦理，並於近年公司年報如實揭露，希望社會大眾給予遵法循規的企業公平對待與正確理解。